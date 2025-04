Shaila Gatta è ancora al centro del gossip per la fine della love story avvenuta ormai un mese fa al Grande Fratello con Lorenzo Spolverato: a parlarne è stato nelle scorse ore anche il suo ex, Alessandro Zarino. Lo storico tronista di Uomini e donne, ospite in una trasmissione radiofonica, ha lanciato un messaggio sulla storia d'amore da poco finita, paragonandola a quella che in passato lui ha vissuto con la ballerina.

Shaila Gatta, interviene l'ex Uomini e donne Alessandro Zarino

"Non so perché Shaila abbia fatto così anche con Lorenzo, magari il percorso non è stato importante, non ha il desiderio di chiarire", intervistato da Giada De Miceli su Radio Radio, Alessandro Zarino ha ripercorso le fasi della storia che lui stesso ha avuto in passato con Shaila Gatta, lamentando di essere stato lasciato anche lui di punto in bianco.

Zarino ha aggiunto: "Io già quando le cose tra loro andavano bene non ho mai pensato potesse essere una storia vera, non posso sapere se fosse solo hype, ma - conoscendo il soggetto - lascia le persone così a caso quando lo dice la sua testa è tipico della vita vera, quello che ha fatto con me continua a farlo anche in giro a quanto pare".

Zarino difende Gatta dai messaggi degli haters

Tuttavia, il giovane campano ha preso le distanze dalle critiche che nell'ultimo periodo sono giunte a Shaila da parte degli utenti del web, proprio rispetto all'epilogo della relazione con Spolverato: "Ho letto i commenti che le hanno fatto sui social e mi dispiace, queste cose vanno fatte sempre con moderazione.

Spero che lei guarisca perché ha qualcosa di irrisolto e non riuscirà a trovare la pace con queste cose".

Sulla possibilità di un futuro eventuale riavvicinamento tra Shaila e Lorenzo, l'ex tronista è stato piuttosto cauto: “Non so se riusciranno a tornare insieme, ma spero per loro che ci fosse qualcosa di veramente reale. Noi non ci siamo più risentiti. È possibile che la sua famiglia volesse che Shaila lasciasse Lorenzo, ma comunque lei non si fa influenzare, decide sempre con la sua testa, ascolta ma fino a un certo punto".

Shaila Gatta verso l'incontro con i fan

Nel frattempo Shaila Gatta è attesa come ospite a un incontro con i fan per il prossimo 18 maggio in un locale a Giugliano in Campania, località della provincia di Napoli. La fanpage ufficiale della ex velina rende noto che l'evento è ad accesso gratuito, ma con registrazione preventiva.