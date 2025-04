Il Grande Fratello è terminato, ma alcuni concorrenti continuano a essere al centro del gossip. Martedì 22 aprile, Chiara Cainelli e Alfonso D'Apice si sono ritrovati a un evento al quale ha partecipato anche Lorenzo Spolverato. È bastato questo per infastidire Shaila Gatta, tanto che ha immediatamente rimosso il follow su Instagram a Chiara.

Il gesto di Shaila

All'interno della casa del GF, Chiara e Shaila avevano instaurato un buon rapporto. Terminato il reality, le due ex coinquiline non si sono più viste insieme.

Nella giornata di ieri, Shaila Gatta ha deciso smettere di seguire su Instagram Chiara e il fidanzato Alfonso D'Apice.

Il motivo sembra essere legato ad alcuni contenuti social pubblicati da Chiara e Alfonso in compagnia di Lorenzo Spolverato e Michael Castorino. Gli ex gieffini non hanno condiviso nulla di eclatante su Instagram: si sono semplicemente filmati mentre erano a tavola insieme a mangiare un piatto di pasta e a fare un brindisi presso il Castello delle Cerimonie, divenuto celebre grazie a Real Time.

il nano meshato che sboccia prima con lallo che con javier la grande amicizia pic.twitter.com/tGn77BlqNR — V (@harsiness) April 22, 2025

Il racconto dei protagonisti

Chiara Cainelli e Alfonso D'Apice hanno postato un video su Instagram in cui hanno fornito la loro versione dei fatti sull'evento.

A parlare per primo è stato Alfonso: "Non condividiamo il discorso di essere amico di qualcuno e non poter essere amico di un altro, perché magari tra loro hanno discusso".

A seguire, anche Chiara ha aggiunto: "Questi non sono affari nostri, nel senso che noi non abbiamo avuto problemi con nessuno degli ex gieffini. È normale che qualcuno ci stia più simpatico e qualcun altro meno, ma se siamo riusciti a convivere insieme per sei mesi, non vedo perché non condividere una cena". Anche Lorenzo Spolverato ha spiegato che non era al corrente della presenza di Chiara e Alfonso: "Non sapevo nulla della loro presenza. Non abbiamo avuto modo di parlare, ci siamo salutati e basta".

La reazione di alcuni utenti del web

Il gesto di Shaila Gatta non è passato inosservato su X, tanto che alcuni utenti hanno espresso un loro commento in merito.

"Lorenzo dice che è stato tutto casuale, ma Chiara è stata defollowata da Shaila per il nulla, visto che non si sono neanche considerati", "Assurdo che Alfonso abbia incontrato prima Lorenzo che Javier, visto che dice di essere un suo grande amico", "Shaila vedendo Chiara e Alfo a cena con Lorenzo ha pensato che i suoi amici volessero chiarire con Spolverato e quindi si è sentita offesa e ha tolto il follow. La verità è che a loro di chiarire con Lollo non frega e lo dicono pure che hanno approfittato della cena per avere un po’ di visibilità".