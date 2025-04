Le anticipazioni delle puntate di Tempesta d'amore relative alla ventunesima stagione attualmente in onda in Germania si concentrano su un particolare triangolo amoroso che vedrà protagonisti Alexandra, Christoph e la dark lady Sophia. Sfruttando l'interesse che la donna proverà per Christoph, quest'ultimo cercherà di riprendersi il Fürstenhof ma sarà costretto a baciarla sotto gli occhi della gelosa Alexandra.

Saafeld e Schwarzbach si alleano

Le anticipazioni della ventunesima stagione di Tempesta d'amore si concentrano sugli intrighi che verranno messi in moto da Saafeld e Schwarzbach per potersi riprendere l'hotel a cinque stelle che la perfida Sophia ha sottratto loro con l'inganno.

La storyline in questione prenderà il via nel momento in cui la dark lady ingannerà i proprietari del Furstenhof, spingendoli a comprare una catena di alberghi in fallimento di cui lei sarà la maggiore creditrice. Quando il fallimento sarà conclamato, Sophia non solo si prenderà l'albergo ma caccerà anche i legittimi proprietari che per riprendersi ciò che è loro dopo anni di guerra uniranno le forze.

La situazione per Saafeld e Schwarzbach sarà più difficile del previsto e in questo contesto un ruolo molto importante verrà affidato a Christoph, visto che da subito Sophia mostrerà di essere attratta da lui. Per questa ragione, Christoph cercherà di attirare la dark lady in una trappola per permettere ai suoi alleati di mettere in atto un piano per rientrare a pieno titolo nell'hotel.

Così quando Sophia rischierà di sorprendere Alexandra in un contesto pericoloso, Christoph per distrarla la bacerà.

La gelosia di Alexandra

Alexandra seppure consapevole che si tratti di un piano ne soffrirà moltissimo e a ragion veduta visto che tra Cristoph e Sophia comincerà un gioco di seduzione in cui il confine tra realtà e finzione diventerà sempre più labile.

Tant'è che Alexandra comincerà a nutrire dei dubbi circa i reali sentimenti del fidanzato.

Non è chiaro se alla fine Christoph cederà alla passione con Sophia, ma ben presto al donna cercherà di fare dei passi avanti invitando l'uomo in camera sua. Certo è che se si lasciasse andare con Alexandra la situazione diventerebbe di difficile gestione.

Le puntate italiane

Le puntate in corso in Italia sono concentrate sull'inizio della ventesima stagione della longeva soap tedesca. In particolare, Ana Alves avrà il cuore diviso tra Philipp e Vincent Ritter. Quest'ultimo, apparentemente, rappresenterà il fidanzato ideale ma ben presto cederà al suo lato oscuro per tenere vicina a sé la ragazza con ogni mezzo. Philipp, al contrario, verrà cambiato dai sentimenti trasformandosi in una versione migliore di se stesso.