The Couple, il nuovo reality show condotto da Ilary Blasi è pronto a debuttare su Canale 5 il prossimo 7 aprile e dovrebbe tenere compagnia al pubblico per 6 settimane. Al momento ci sono poche informazioni su questo nuovo format e tutto verrà svelato nel corso della prima puntata, nella quale si conoscerà anche l'identità di tutte le otto coppie che si metteranno in gioco e si saranno battaglia per aggiudicarsi il montepremi finale di un milione di euro.

Al termine delle sei puntate una coppia vincerà 1 milione di euro

A distanza di una sola settimana dalla conclusione del Grande Fratello, Mediaset è pronta a lanciare un nuovo reality.

Si tratta di un format tutto nuovo in cui otto coppie di concorrenti si sfideranno per cercare di conquistare il premio finale. In questo caso si parla di una cifra esorbitante, visto che la coppia vincitrice si porterà a casa un milione di euro. Al momento né la produzione né la conduttrice Ilary Blasi hanno voluto svelare molto, lasciando un certo alone di mistero intorno al programma e questo potrebbe essere un escamotage per incuriosire ancor di più il pubblico. Una delle poche certezze è quella che The Couple inizierà lunedì 7 aprile 2025 in prima serata su Canale 5. Le puntate dovrebbero essere sei, salvo cambiamenti dell'ultimo minuto. Quindi, la finale è prevista per il prossimo 12 maggio.

Tra le otto coppie di The Couple anche Jasmine Carrisi e il suo ex fidanzato

Come rivelato dalla conduttrice nei promo trasmessi sulle reti Mediaset da qualche giorno a questa parte, i 16 concorrenti giocheranno rigorosamente in coppia. Non è detto che siano vere coppie nella vita, potrebbero elad esempio essere anche amici, parenti o colleghi.

Le otto coppie verranno messe a dura prova sia fisicamente che psicologicamente per difendersi dagli avversari. In attesa di scoprire ulteriori dettagli su questo nuovo gioco, sono state ufficializzate quattro delle otto coppie partecipanti. Una è quella formata dalle sorelle Brigitta e Benedicta Boccoli. La seconda è quella composta da Stefano Oradei e Manila Nazzaro.

La terza è invece formata dalle ex veline Thais Wiggers ed Elena Barolo.

Faranno parte del cast di The Couple anche Jasmine Carrisi e l'ex fidanzato Pierangelo Greco. Proprio la figlia di Albano e Loredana Lecciso, ospite in una recente puntata di Mattino 5, ha parlato di questa sua nuova avventura, confessando di avere un po' di timore per il fatto di restare 24 ore su 24 sotto l'occhio delle telecamere.

The Couple segna il ritorno di Ilary Blasi su Canale 5

Dopo la separazione da Francesco Totti, Ilary Blasi aveva preferito allontanarsi dalla Tv, rifiutando la conduzione dell'Isola dei famosi e de La Talpa. Aveva però detto sì a Battiti Live, il programma musicale estivo condotto nel 2024 con Alvin. Ora il reality game The Couple segna quindi il ritorno in grande stile di Blasi nella prima serata di Canale 5.