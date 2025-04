Un gioco effettuato al reality The Couple è diventato oggetto di scontro tra le concorrenti Giorgia Villa e Laura Maddaloni. Quest'ultima, dopo essere uscita dalla White Room, ha sottolineato la difficoltà della prova ma è stata zittita da Giorgia, così ha replicato: "Ti devi fare una camomilla non un caffè".

Botta e risposta tra Giorgia e Laura

Tutto è iniziato la sera del 25 aprile, quando la coppia formata da Giorgia Villa e Laura Maddaloni è stata chiamata nella White Room per svolgere una prova.

Una volta tornate in salotto con gli altri concorrenti, Maddaloni ha fatto un commento sulla difficoltà della prova: "Però non era così facile".

A quel punto Giorgia ha immediatamente zittito la sua compagna di gioco, spiegandole che non devono parlare con nessuno delle prove altrimenti subiscono delle penalità: "Devi stare zitta".

Nonostante il richiamo della ginnasta, Laura ha proseguito fornendo ulteriori dettagli sulla prova da poco effettuata e all'ennesimo richiamo di Villa, ha replicato: "Ti devi fare una bella camomilla non un caffè".

Poco dopo, comunque, le due concorrenti hanno ironizzato sul battibecco avuto e hanno sancito la pace con un abbraccio: "Beviamoci insieme questa camomilla".

ODDIO LA PRIMA LITIGATA (non sanno manco litigare sono noiosi a fare pure questa cosa basilare dei reality # flop) pic.twitter.com/ugGjrqbsv6 — BagnoTrash 🐦 (@bagnotrash) April 25, 2025

Il commento di alcuni utenti del web

Dopo l'ennesimo botta e risposta tra Giorgia e Laura, su X diversi utenti hanno espresso un commento.

"Ma Giorgia e Laura non si sopportano proprio", "Finalmente succede qualcosa in quella casa invece del clima da scampagnata", "Ma è normale che una campionessa olimpica voglia arrivare sempre prima in tutto", "La judoka non la sopporto proprio dai tempi dell'Isola dei Famosi, non mi piace il suo modo di fare", "Trovo talmente tanto noioso The Couple che non ci trovo nulla neanche nelle litigate", "In questa discussione Giorgia ha ragione, perché Laura si stava facendo scappare dettagli sulla prova", sono tra le frasi dei fan che si leggono in queste ore sui social.

The Couple: lite anche tra le sorelle Boccoli

A quanto pare la prova effettuata in White Room ha messo a dura prova anche le altre coppie.

Infatti hanno discusso anche le sorelle Boccoli.

Una volta terminato il gioco, Brigitta è tornata in salone e si è risentita per l'atteggiamento avuto dalla sorella: "Sembra che stai facendo la cosa del secolo, ti devi dare una calmata". A quel punto Benedicta ha replicato : "Abbassa i toni, io non mi calmo. Se tu già prima di entrare in stanza inizi a dire che non sei capace ad affrontare la prova, mi destabilizzi".

Come nel caso della coppia Villa-Maddaloni, anche le sorelle Boccoli sono riuscite a fare pace e si sono promesse di non discutere più.