Tolga sarà rapito degli uomini di Behram che sospetteranno di lui nella puntata di Tradimento in onda venerdì 25 aprile.

Le anticipazioni rivelano che Tolga sarà il principale sospettato per l'agguato a Behram e Kahraman sarà sul punto di colpirlo. A salvare la vita a suo figlio sarà Oltan che riuscirà a convincere il clan dell'innocenza di Tolga. Successivamente, Oltan rimprovererà suo figlio per aver provocato un uomo pericoloso come Kahraman.

I primi problemi per Tolga e Selin

Le anticipazioni di Tradimento raccontano che Tolga mentirà a Selin per andare a trovare Oylum in ospedale.

Il ragazzo dirà che ha un lavoro da fare ad Ankara e quando Selin lo vedrà in tv con Oltan davanti all'ospedale sarà molto delusa. Nonostante tutto, la ragazza fingerà di non aver saputo niente e quanto Tolga tornerà a casa lo accoglierà con una bella cena. Per tutto il tempo Selin farà domande a suo marito sul suo soggiorno ad Ankara. Tolga risponderà a tutte le domande che riguardano il suo lavoro ed inizierà ad insospettirsi, ma farà finta di niente. Selin aspetterà Tolga a letto e a quel punto gli dirà di aver scoperto le sue bugie: 'Non indossare più la maglietta che avevi quando sei andato da Oylum", dirà gelando suo marito. Tolga sarà sconvolto, ma non dirà una parola e tra i due non toccherò più l'argomento.

Nel frattempo, Mualla convocherà i suoi uomini per discutere su come agire per punire chi ha sparato contro Behram. Kahraman sarà molto chiaro: "Sarà punito chi ha sparato e chi ha organizzato tutto", dirà, "Ma non abbiamo prove". I primi sospetti si concentreranno su Tolga, vista la rivalità dovuta all'amore per Oylum.

Tolga si pentirà di aver sposato Selin

Nella puntata di Tradimento in onda, gli uomini di Mualla spiegheranno che Tolga era un nemico per Behram, tanto che lui aveva ordinato loro di picchiarlo. "Potrebbe essere stata una vendetta", spiegherà uno di loro a Kahraman e Mualla. Nel frattempo, Oylum e il piccolo Can saranno a casa di Guzide perché dopo aver scoperto che Mualla ha rapito suo nipote non avranno intenzione di farglielo più vedere.

All'improvviso Oylum si alzerà e andrà in cucina perché Tolga le telefonerà di nascosto. Il figlio di Oltan le chiederà come stanno lei e il bambino e la conversazione si limiterà a questo. In realtà, entrambi reprimeranno i propri sentimenti, ma quando Tolga chiuderà si rimprovererà per non aver parlato. "Digli che lascerai Selin e che ami lei", dirà tra sé. Successivamente, Tolga si metterà in macchina e sarà fermato dagli uomini di Mualla che gli punteranno un'arma contro e lo rapiranno dopo averlo addormentato con un anestetico. Kahraman terrà sotto tiro Tolga che negherà di aver attentato alla vita di Behram. A salvare la situazione sarà l'arrivo di Oltan che riuscirà a far dubitare Kahraman della colpevolezza di suo figlio.

Una volta in macchina, Oltan rimprovererà Tolga per aver provocato Kahraman che è un uomo molto pericoloso, lasciando intendere che teme molto la famiglia Dicleli.

La fine di Behram e il piano di Zelis

Nelle puntate precedenti, Behram è stato raggiunto da un proiettile mentre si trovava davanti all'ospedale in cui era ricoverata Oylum. L'uomo è stato colpito in pieno petto e le sue condizioni sono apparse gravissime sin da subito, tanto che Mualla ha giurato vendetta. Nessuno sospetta di Zelis, eppure la ragazza a distanza di giorni dall'agguato si è recata nella stanza di Behram per eliminarlo. La moglie di Ozan ha dovuto fermarsi perché le condizioni del paziente sono peggiorate e i medici sono corsi nella sua stanza per rianimarlo.