Ipek scoprirà di essere incinta di Oltan nelle prossime puntate di Tradimento, ma non sarà affatto facile per lei.

Le anticipazioni rivelano che Oltan si innamorerà di Ipek, ma, a un certo punto, resterà molto deluso da lei e la lascerà. La ragazza scoprirà di aspettare un figlio proprio quando la loro relazione sarà terminata e Oltan non vorrà più avere nulla a che fare con lei.

Ipek si farà assumere da Oltan

Le anticipazioni di Tradimento raccontano che Ipek sarà al centro delle trame nelle prossime puntate. La figlia di Sezai non farà altro che tramare contro Guzide, perché la riterrà l'unica colpevole della morte di sua madre.

A questo proposito, si farà aiutare da Azra, nipote di Tarik e sua vecchia amica dei tempi dell'università. Guzide non sarà l'unica preoccupazione di Ipek. Quest'ultima si innamorerà perdutamente di Oltan e farà di tutto pur di conquistarlo. Riuscirà a entrare nella vita dell'imprenditore, prima facendosi assumere nella sua azienda e poi diventando la sua confidente. Ipek sarà accanto a Oltan e ascolterà i suoi sfoghi a causa della vita travagliata di Tolga, in questo modo si guadagnerà la sua fiducia. Ipek farà leva sul suo passato tormentato dalla perdita di sua madre e lo paragonerà all'infanzia di Tolga, che ha perso la mamma quando era piccolo. Oltre al suo fascino, Ipek userà il suo lato più tenero per conquistare Oltan, che, nel giro di poche settimane, sarà molto coinvolto con lei, fino a innamorarsene.

Passione travolgente per Oltan e Ipek

Nelle prossime puntate di Tradimento, Oltan e Ipek faranno coppia fissa e durante un weekend scoppierà la passione. Oltan farà capire alla ragazza che per lui non è una semplice avventura. "Ti amo"; le dirà rendendola molto felice. Presto, però, tutto si complicherà a causa di Guzide. L'ossessione della ragazza nei confronti della compagna di suo padre andrà a degenerare, tanto che Ipek metterà in scena la sua morte per far sentire in colpa Sezai. Tutti saranno disperati quando vedranno l'auto della ragazza in fondo al lago e saranno certi che si sia tolta la vita. La verità verrà a galla solo grazie a Yesim, che rivelerà tutto a Oltan e lui capirà che Ipek non è affatto la ragazza che pensava di conoscere.

Oltan chiuderà i rapporti con lei, ma pochi giorni dopo, lei scoprirà di essere incinta di lui. "Non è ancora finita", dirà con gli occhi pieni di lacrime: "Questo è solo l'inizio". Per Ipek non sarà affatto facile, perché un altro guaio travolgerà la sua vita. Durante un litigio con Serra, Ipek spingerà la sua amica e la ucciderà. Oltan andrà da lei furioso e Ipek, oltre a dirsi innocente, lo pregherà di tornare insieme. Il padre di Tolga rifiuterà la ragazza, dicendo che non ha mai conosciuto qualcuno di più cattivo.

Ipek è appena arrivata a casa di Sezai

Nelle puntate in onda in Italia, Ipek è appena arrivata a Istanbul e ha riabbracciato suo padre Sezai. Non ha parlato con suo padre per molti anni, perché ha sempre pensato che sua madre si fosse tolta la vita a causa dei suoi tradimenti con Guzide.

Per Sezai è stata una grande gioia rivedere sua figlia, ma l'uomo non immagina che Ipek è tornata con un obiettivo ben preciso: vendicarsi di Guzide. Ipek ha raccontato alle sue amiche, Serra e Azra, che Guzide è una donna spietata e ha chiesto il loro aiuto per metterla in difficoltà.