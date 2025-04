Tolga lascerà Selin nelle prossime puntate di Tradimento e sarà sincero con lei, spezzandole il cuore con queste parole: "Amo ancora Oylum".

Le anticipazioni rivelano che Selin, in lacrime, non accetterà la decisione di Tolga, che invece si dirà deciso: "Sposarti è stato un errore". Le suppliche della moglie non basteranno a fermarlo e Tolga, seppur dispiaciuto, le volterà le spalle.

Il grande amore di Tolga per Oylum

Le anticipazioni di Tradimento raccontano che Tolga non riuscirà a rassegnarsi alla fine della sua storia con Oylum. Nonostante il suo matrimonio con Selin e l'attesa di un figlio da lei, Tolga non potrà trattenere la gelosia per la sua ex, tanto che le farà una scenata quando la vedrà con Kahraman.

I due uomini verranno alle mani e il video sarà virale, tanto che in breve tempo sarà visto sia da Oltan sia da Selin. Il padre di Tolga rimprovererà il figlio e lo implorerà a lasciare in pace Oylum, ma lui non ne vorrà sapere di rassegnarsi. "Ucciderò Kahraman", dirà senza paura, mentre Oltan gli urlerà che i Dicleli sono un clan molto potente e pericoloso, e non gli permetterà di mettere la sua vita a repentaglio. Quando Tolga tornerà a casa, troverà Selin in lacrime davanti al loro video del matrimonio. "Eri infelice quel giorno", dirà Selin a suo marito, "Te l'ho chiesto mille volte". Tolga sarà addolorato, ma non potrà più mentire a sua moglie. Il ragazzo spiegherà che prova un grande affetto per lei, ma pensava di poterla amare.

"Sposarti è stato un errore", dirà Tolga, "Sono stato ingiusto ma non volevo ferirti".

Selin non si rassegnerà alla fine delle nozze

Nelle prossime puntate di Tradimento, Tolga parlerà sinceramente a Selin: "Amo ancora Oylum". "Siamo infelici", continuerà, "Non siamo fatti l'uno per l'altra". Tolga aggiungerà che è meglio lasciarsi, ma lui si occuperà del bambino che arriverà e anche di lei. Selin scuoterà la testa e pregherà Tolga di restare, nonostante tutto, ma lui sarà irremovibile. La sofferenza della ragazza si trasformerà in rabbia e Selin inizierà ad attaccare Tolga. "Siamo molto felici", dirà facendo perdere la pazienza. Lui non si lascerà convincere né dalle lacrime né dalla rabbia di Selin: "Sono deciso, mi dispiace", ripeterà prima di voltare le spalle a sua moglie e andare via.

Il matrimonio tra Tolga e Selin

Nelle puntate in onda in Italia, Tolga ha sposato Selin, ma si è accorto di essere infelice a pochi giorni dalle nozze. Ha già mentito a sua moglie per andare da Oylum in ospedale. Selin si è accorta subito della bugia, perché ha visto Tolga in tv con Oltan, ma ha finto di credergli. Quando Tolga è tornato dal presunto viaggio, Selin gli ha detto di aver capito tutto, ma lo ha invitato ad andare insieme da Oylum la prossima volta. Tolga si sente in colpa nei confronti di Selin, ma sa già che questo non basta a reggere un matrimonio. Qualche giorno dopo, Tolga è tornato a casa con l'idea di mettere fine alle nozze, ma Selin lo ha sorpreso dicendogli che è incinta.