Yesim scoprirà che Ipek ha attentato alla vita di Guzide nelle prossime puntate di Tradimento e si affretterà a dirlo a Sezai.

Le anticipazioni rivelano che l'odio di Ipek per Guzide crescerà a dismisura, fino a portarla a commettere un reato gravissimo. La figlia di Sezai salirà a bordo di un'auto e tenterà di investire Guzide a tutta velocità. Solo l'intervento di una passante eviterà il peggio, ma per la donna resterà una grande paura.

L'odio di Ipek nei confronti di Guzide

Le anticipazioni di Tradimento annunciano che sarà sempre più chiaro che Ipek è tornata in città solo per vendicarsi di Guzide.

La ragazza si unirà a Serra e Azra per fare in modo che la storia d'amore tra Sezai e la donna finisca, ma non sarà così facile. In un primo momento Ipek inizierà ad inventare delle piccole scuse per far saltare gli appuntamenti di suo padre con Guzide, ma presto sarà chiara con Sezai. La ragazza spiegherà che soffre ancora per la morte di sua madre e metterà Sezai di fronte a una scelta: o lei o la donna che ama. Nel frattempo, con l'aiuto di Azra, Ipek organizzerà una trappola per Guzide con dei finti clienti e la farà trovare nuovamente al centro di uno scandalo. Guzide sarà su tutti i giornali con la grave accusa di corruzione, ma neanche questo servirà a separarla da Sezai. Per l'avvocato non sarà affatto facile vivere diviso tra le pressioni di sua figlia e l'amore che prova per Guzide, ma presto tutto precipiterà ancora.

Ipek non si accontenterà più di screditare la sua nemica e passerà all'azione con l'intento di toglierle la vita.

L'agguato di Ipek a Guzide

Nelle prossime puntate di Tradimento, Ipek salirà a bordo di un'auto e si dirigerà a tutta velocità verso Guzide, con l'intento di investirla. A salvare la vita alla madre di Oylum sarà una passante che si accorgerà di cosa sta accadendo e spingerà la donna a bordo della strada. L'agguato non andrà a buon fine, ma farà spaventare molto Guzide e soprattutto le persone a lei care. Nessuno saprà spiegarsi chi possa aver compiuto un gesto simile e Sezai arriverà a sospettare persino di Tarik. Guzide, tuttavia, non avrà più ragioni di pensare che il suo ex marito voglia ancora eliminarla e penserà che si sia trattato di un ubriaco.

Ad indagare a fondo sulla vicenda sarà Yesim che si servirà di una sua conoscenza per ottenere le risposte che cerca. Dopo qualche giorno, il contatto di Yesim riuscirà a trovare un video che immortala la scena del tentato omicidio. La prima persona a vedere quelle immagini sarà Yesim che sarà a dir poco stupita quando vedrà che a bordo dell'auto pirata c'è Ipek. La donna, allarmata, telefonerà immediatamente a Sezai per metterlo al corrente dell'accaduto.

Il ritorno di Ipek e la gioia di Sezai

Nelle puntate in onda in Italia, Sezai ha appena riabbracciato sua figlia ed è felice di aver ricostruito un rapporto con lei. La ragazza ha assunto sin da subito un atteggiamento discutibile, sia nei confronti di Numan che di suo padre.

Ipek, infatti, sta sperperando il denaro di Sezai per fare dei regali alle sue amiche ed è arrivata ad acquistare anche un'auto di lusso. Sezai, tuttavia, non è affatto preoccupato per sua figlia ed è abbagliato dall'amore che prova per lei. Numan, invece, ha già capito che Ipek ha qualcosa che non va nel suo comportamento, ma si sente in imbarazzo a parlarne con Sezai.