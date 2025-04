Nelle prossime puntate di Tradimento, Oylum vedrà svanire davanti ai propri occhi la possibilità di conoscere la madre biologica. Kahraman si attiverà per trovare delle informazioni sul suo conto, incaricando Celal di indagare. Sarà così che verrà a galla che la madre di Oylum è morta da cinque anni. La ragazza sarà affranta, sapendo di non poter conoscere la donna che l’ha messa al mondo.

Oylum scopre di non essere figlia di Güzide e Tarik, la rivelazione arriva da Mualla

Oylum dovrà affrontare una dura realtà: Güzide e Tarik non sono i suoi genitori biologici.

La notizia arriverà come un fulmine a ciel sereno, in un momento in cui la vita della ragazza non scorrerà serenamente. Mualla non la lascerà in pace, perché vuole che Can stia accanto a Behram, che si trova in stato vegetativo. Lo rapirà diverse volte, fino a quando riuscirà a vincere e a tenere il bambino in casa. E sarà proprio Mualla, in uno dei tanti scontri, a rivelarle la verità sui suoi genitori in maniera abbastanza crudele.

Oylum si sentirà persa e combattuta: da una parte, considera Güzide e Tarik i suoi genitori, ma dall’altra vorrebbe conoscere quelli biologici, anche per capire le sue origini.

Tarik ha mentito per anni, sapeva che Oylum non era sua figlia

La ragazza, però, non li cercherà, mentre Güzide si darà da fare per trovare il figlio biologico, perché, secondo lei, c’è stato uno scambio in culla in ospedale.

Alla fine, verrà a galla una realtà che sarà ancora più sconvolgente: Tarik ha sempre saputo che Oylum non è la loro figlia biologica, ma non c’è stato alcun scambio in culla.

Quando è nato il loro figlio, un maschio, il medico gli ha comunicato che il bambino è nato con delle malformazioni. Così Tarik ha pensato di dare il bambino alla famiglia di un suo cliente e ha preso Oylum da un’altra famiglia.

Viste tutte queste vicissitudini, Oylum si renderà conto che sarà difficile trovare i suoi genitori biologici. Convinta anche lei dello scambio in culla, ha sempre creduto che li avrebbe trovati quando Güzide avrebbe trovato suo figlio biologico, ma non sarà così.

Oylum scopre la verità sui genitori biologici: la madre è morta

Ci penserà Kahraman a scendere in campo per aiutare la moglie e incaricherà Celal di trovare l’identità dei genitori biologici di Oylum. Celal ci riuscirà e si presenterà da Oylum per raccontarle che cosa ha scoperto. Purtroppo, la madre biologica è morta da cinque anni. Oylum resterà senza parole, la persona che l’ha messa al mondo non c’è più e non ha nemmeno avuto modo di conoscerla.

Oylum chiederà a Celal notizie sul padre. A quanto pare, lui è ancora in vita, però non si sarebbe comportato molto bene nei confronti della moglie: pare che l’abbia abbandonata per scappare con un’altra donna.