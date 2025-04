Il rapporto di amicizia tra Oylum e Selin sarà soltanto un lontano ricordo e, nei futuri episodi di Tradimento, ci sarà un acceso faccia a faccia tra le due donne. In particolare Selin intimerà all’ex amica di non avvicinarsi più a suo marito Tolga, con la consapevolezza che entrambi sono ancora innamorati l’uno dell’altra.

Tolga furioso con Selin dopo aver appreso che è incinta

Tolga entrerà in crisi con la moglie Selin a causa dei sentimenti che continuerà a provare per l’ex fidanzata Oylum. Disperata per l’allontanamento dal marito, Selin fingerà di essere incinta su suggerimento della sorella Serra.

Ma Tolga non crederà alle parole della moglie, la quale finora gli aveva sempre assicurato di prendere la pillola anticoncezionale: per questo motivo, la accuserà di avergli detto una bugia per tenerlo al suo fianco.

A quel punto, per dimostrare che non sta mentendo, Selin porterà avanti la sua messinscena mostrando le analisi al suocero Oltan. Appena avrà la conferma che diventerà davvero padre nel giro di pochi mesi, Tolga si arrabbierà di nuovo con la moglie per non aver preso le dovute precauzioni per non rimanere incinta.

Oylum non si fa intimorire da Selin, Tolga e Kahraman si scontrano

Successivamente, Selin dopo aver seguito Oylum, si impossesserà della carrozzina con il piccolo Can e dopo averla fatta spaventare, le comunicherà di aspettare un figlio e le ordinerà di stare distante da Tolga.

Oylum non si farà intimorire dalla sua ex amica, dicendole che non è lei a cercare suo marito.

In seguito Tolga perderà il controllo dopo aver bevuto qualche bicchiere di troppo, infatti accuserà Kahraman di voler conquistare Oylum, quando li sorprenderà fare un picnic con Nazan. In particolare, Tolga farà infuriare Kahraman, quando gli dirà che secondo lui sta aspettando la morte del cugino Behram, per lasciarsi andare alla passione con Oylum.

Fra i due uomini ci sarà un principio di rissa e sarà Oylum a dividerli, cacciando via il suo ex Tolga.

Infine Mualla se la prenderà con la nuora Oylum, quando verrà diffuso online il video dello scontro tra Tolga e Kahraman.

Riepilogo sulla fine dell’amicizia tra Selin e Oylum

Dopo la rottura con Oylum, Tolga si è avvicinato a Selin.

Nel corso di una sera, fuori controllo e sbronzo ha sorpreso la ragazza dandole un bacio sulle labbra. Entrambi poi si sono sentiti in colpa, soprattutto lei, che ha ritenuto di aver tradito la sua amica Oylum.

In seguito inoltre, quest'ultima si è scagliata contro Selin, dopo averla vista in un servizio televisivo con il suo ex fidanzato Tolga.