La verità arriverà per Tolga nelle prossime puntate di Tradimento, quando la domestica di Mualla gli rivelerà: "Can è tuo figlio".

Le anticipazioni rivelano che la reazione di Tolga sarà di disperazione e delusione. Il ragazzo resterà in macchina a guardare il piccolo Can giocare con Oylum e Kahraman e avrà gli occhi pieni di lacrime.

Il video con la confessione di Oylum per Mualla

Le anticipazioni di Tradimento raccontano che le scelte di Oylum faranno soffrire inevitabilmente Tolga. La prima delusione per lui arriverà quando la ragazza accetterà di sposare Kahraman sotto i suoi occhi, ripetendogli che, per lui, non prova più niente.

Tolga non riuscirà ad accettare che la sua amata si sia rifatta una vita, perché i suoi sentimenti non cambieranno affatto con il tempo e le circostanze. Il più grande dolore per Tolga, tuttavia, arriverà più tardi, quando scoprirà una verità che sconvolgerà tutta la sua vita. Tutto avrà inizio quando Oylum mostrerà a Mualla il video che ha girato e il cui rivela che Can è il figlio di Tolga. La ragazza userà quelle immagini per spaventare sua suocera e tenerla sotto controllo, ma la domestica dei Dicleli ascolterà tutto. Dopo qualche giorno, la ragazza andrà da Oltan e gli mostrerà il video che ha preso dal telefono di Oylum, rivelandogli la verità. Poco dopo, nello studio di suo padre arriverà Tolga che avendo incrociato la domestica in corridoio gli chiederà dove l'avesse già vista.

Oltan mentirà a suo figlio, spiegandogli che probabilmente ha visto quella ragazza in azienda, ma Tolga non si accontenterà di questa spiegazione. Il ragazzo seguirà la domestica e le chiederà cosa abbia detto a suo padre.

La forte delusione negli occhi di Tolga

Nelle prossime puntate di Tradimento, Tolga metterà alle strette la domestica fino a farla parlare. "Se non mi dici tutto andrò da Mualla e le dirò che l'hai tradita", dirà il giovane che, a quel punto, otterrà la risposta che cercava. "Can è tuo figlio", gli rivelerà la ragazza facendogli crollare il mondo addosso. La reazione di Tolga sarà disperata, perché non potrà pensare ad altro mentre guarderà Oylum e Kahraman giocare con il suo bambino come una famiglia.

Tolga non potrà trattenere le lacrime mentre li osserverà di nascosto. "Mi hai rubato mio figlio, Oylum", dirà tra sé, pieno di rabbia e delusione nei confronti della donna che ha amato per tutta la sua vita.

Mualla e Oylum sanno già che Can è il figlio di Tolga

Nelle puntate in onda in Italia, Oylum e Mualla sono le uniche a sapere che Tolga è il padre di Can. Oylum lo ha scoperto dall'ottavo mese di gravidanza, quando la ginecologa le ha spiegato che c'era stato un errore di calcolo nei tempi. Mualla, invece, sa che Can è il figlio di Tolga perché ha fatto effettuare il test del Dna a suo nipote quando lo ha rapito dall'ospedale. Tolga continua a pensare a Oylum ed è convinto che per loro possa esserci ancora una possibilità, tanto che sta pensando di divorziare da Selin.