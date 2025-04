Oylum seguirà in diretta social la festa di Tolga e Selin nelle prossime puntate di Tradimento. "Avrai una sorellina", dirà in lacrime al piccolo Can.

Le anticipazioni rivelano che Selin tenterà di togliersi la vita dopo la rottura con Tolga. Quest'ultimo, spinto dai sensi di colpa, tornerà da lei e sarà pronto a crescere insieme la bambina che Selin aspetta. I due organizzeranno un gender reveal, che Serra trasmetterà in diretta social, e appariranno felici.

Selin provocherà Oylum: 'Sono incinta'

Le anticipazioni di Tradimento raccontano che Tolga sarà molto combattuto tra l'amore che prova per Oylum e le pressioni di Oltan, che lo inviterà a pensare a Selin.

Quest'ultima sarà incinta e non perderà occasione per provocare la sua rivale. Oylum si troverà in un parco con il piccolo Can e si fermerà a prendere dei tovagliolini in un bar. Selin approfitterà del momento di distrazione di Oylum per avvicinarsi al passeggino e attenderla fuori. "Devi sempre stare in guardia", le dirà con un sorriso beffardo, "Tuo figlio potrebbe scomparire di nuovo". Oylum la invita a ridarle il bambino. "Io lascerò tuo figlio, ma tu devi lasciare in pace Tolga", dirà Selin. Oylum reagirà male, dando della pazza alla sua ex amica, che la sorprenderà con una notizia: "Sono incinta. Tolga e io avremo un figlio, non interferire con la nostra felicità". Oylum risponderà per le rime: "Vai a dirlo a tuo marito, è lui che non mi lascia in pace, mi chiama continuamente".

Serra pronta a pubblicare in diretta il gender reveal

Nelle prossime puntate di Tradimento, Tolga lascerà Selin, dicendo che è stato un errore sposarsi. La reazione della ragazza sarà disperata, tanto che tenterà di togliersi la vita. Il gesto metterà a rischio anche il bambino che porta in grembo e farà riflettere Tolga, che tornerà da Selin e in ospedale le prometterà che non andrà più via. Quando la ragazza verrà dimessa, Tolga organizzerà il gender reveal e Serra non perderà occasione per fare delle dirette social. Oylum seguirà tutto mentre si troverà a casa con il piccolo Can e non potrà trattenere le lacrime. "Avrai una sorellina", dirà al suo bambino, vedendo volare i palloncini rosa nel video.

Oylum stringerà a sé Can, mentre Tolga sembrerà felice accanto a Selin e alla sua famiglia.

Lo scetticismo di Tolga sulla gravidanza

Nelle puntate precedenti, Selin ha annunciato a Tolga la sua gravidanza, ma non è andata come sperava. Tolga, deciso a lasciare sua moglie, ha pensato che fosse una montatura per legarlo a lei. Selin si è sentita ancora una volta umiliata, ma Oltan ha provato a rimediare invitando suo figlio a ragionare e mostrandogli il test di gravidanza. Tolga ha spiegato che Selin ha sempre detto di prendere la pillola, non pensava all'eventualità di avere un bambino. La ragazza, però, ha confessato a suo marito che ha smesso di prendere precauzioni perché pensava che anche lui desiderasse avere una famiglia.