Le anticipazioni turche sull'ultima stagione di Tradimento rivelano che Oylum dovrà fare i conti con il rapimento del piccolo Can.

Un piano che sarà architettato nei minimi dettagli da Mualla, la quale potrà contare anche sul pieno sostegno di Zelis.

La donna sarà spietata nel tradire la fiducia di Guzide e Oylum, costretta a sottostare al ricatto della madre di Behram.

Il figlio di Oylum viene rapito, Zelis spietata: anticipazioni Tradimento seconda stagione

Mualla deciderà di rapire il piccolo Can, sottraendolo alla madre Oylum, che vive insieme a Guzide.

La donna potrà contare sul sostegno di Zelis, che accetterà di prestarsi al suo piano dopo che verrà ricattata. Se non porterà a termine la missione di Mualla, quest'ultima confesserà al marito Ozan che l'ha tradito con un altro uomo.

Pur di mantenere al sicuro il suo segreto, Zelis sarà spietata nei confronti di Oylum e riuscirà a far entrare in casa di Guzide gli uomini di Mualla, che, dopo aver inscenato un'aggressione, porteranno via il bambino.

Le anticipazioni turche della seconda stagione di Tradimento rivelano che la notizia della sparizione del bambino lascerà tutti col fiato sospeso, anche se Oylum e Guzide capiranno che dietro a questo piano si cela lo zampino della madre di Behram.

Mualla senza scrupoli per punire Oylum

La donna deciderà di far portare Can nella sua nuova residenza, così da potergli permettere di stare vicino al padre Behram, che si troverà ancora attaccato a un macchinario.

Mualla non si rassegnerà all'idea di poter perdere il figlio e con i suoi parenti insisterà sul fatto che Oylum debba stare al fianco di Behram, dato che si tratta di suo marito.

Nel momento in cui diventerà tutor del figlio in coma, Mualla deciderà di fare anche un dispetto a Oylum: si presenterà in municipio per registrare la nascita del bambino e in quella circostanza deciderà di cambiargli il nome in Behram.

Cambia la programmazione di Tradimento del 25 aprile

In attesa di questi episodi, l'appuntamento con la soap opera subirà delle modifiche nella giornata di venerdì 25 aprile.

La messa in onda non è prevista nel daytime pomeridiano di Canale 5: dalle 14:10 alle 16:40 andrà in onda una puntata extra-large di The Family 2, che prenderà anche il posto di Uomini e donne e Amici 24.

Tradimento, invece, andrà in onda solo nella fascia di prime time dalle 21:30 alle 24, con tre nuovi episodi in prima visione assoluta.