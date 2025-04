Cambio palinsesto per la soap Tradimento nei prossimi giorni. La programmazione di Canale 5 subirà delle modifiche che riguarderanno anche l'appuntamento con la soap opera turca che appassiona milioni di spettatori.

Nella giornata di Pasquetta, ad esempio, non andrà in onda l'episodio in daytime, mentre il 25 aprile è confermato soltanto l'appuntamento in prime time con la soap, ma non quello pomeridiano su Canale 5.

Come cambia il palinsesto di Tradimento su Canale 5: la soap si ferma nel lunedì di Pasquetta

Il palinsesto di lunedì 21 aprile non prevede la messa in onda di un nuovo episodio in prima visione assoluta della serie turca.

In occasione della giornata di Pasquetta, in casa Mediaset si è scelto di non trasmettere Tradimento bensì di puntare sulla messa in onda della soap The Family 2, che andrà in onda in versione extra-large dalle 14:10 alle 16:45 circa, subito dopo un episodio in replica di Beautiful.

L'appuntamento in daytime tornerà regolarmente martedì 22 aprile alle ore 14:10, così come torneranno gli appuntamenti con le trasmissioni di Maria De Filippi nella fascia pomeridiana della rete ammiraglia Mediaset.

La soap opera Tradimento resta in onda nel prime time del 25/04

Un ulteriore cambio palinsesto per la soap con protagonista Guzide, però, è in programma anche per venerdì 25 aprile 2025.

In occasione della Festa della Liberazione che fa da preludio a un weekend festivo, Mediaset ha scelto di mantenere soltanto l'appuntamento in prime time con la soap opera, sospendendo quello del pomeriggio.

Dalle ore 14:10 alle 16:55 andrà in onda una nuova puntata speciale di The Family 2, seguita poi dall'appuntamento con il talk show Pomeriggio 5 condotto da Myrta Merlino.

In questo caso la soap dovrà vedersela con la terza e ultima puntata della fiction Fuochi d'artificio trasmessa su Rai 1 che, al debutto, ha registrato una media di circa 3 milioni di spettatori con il 17% di share.

La soap continua a volare negli ascolti del primo pomeriggio

Intanto, l'appuntamento in daytime con Tradimento continua a registrare ascolti ben al di sopra delle più rosee aspettative.

La puntata trasmessa il 16 aprile, ad esempio, ha collezionato una media di circa 2,7 milioni di spettatori nella fascia pomeridiana, arrivando a sfiorare la soglia del 23% con punte di quasi 3 milioni di telespettatori.

Complice il finale della prima stagione, che sarà trasmesso nel corso della serata del 18 aprile, la soap opera riesce ad appassionare una platea crescente di telespettatori.