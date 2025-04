Nelle nuove puntate di Tradimento in onda su Canale 5 dal 28 aprile al 4 maggio Selin ingannerà il marito Tolga e gli farà credere di essere incinta. Sarà un tentativo disperato per salvare il suo matrimonio, ma non sortirà l'effetto sperato visto che Tolga avrà come unico obbiettivo quello di salvare Oylum e il piccolo Can dalle grinfie di Mualla.

Tolga e Selin in crisi: lei finge di essere incinta per salvare il matrimonio

La sparizione del piccolo Can manderà in crisi Oylum, la quale non tarderà a scoprire che è stata Mualla a rapire il bambino.

Decisa a ritrovare il figlioletto, Oylum ruberà la pistola di Tarik e andrà a casa della suocera, minacciandola con l'arma. La ragazza comunque non sparerà e riuscirà a ottenere la possibilità di riabbracciare il figlioletto.

Poi Oylum racconterà a Tolga di non essere la figlia biologica di Tarik e Guzide, mentre Serra organizzerà una cena romantica per Selin e Tolga. Il loro matrimonio è ormai entrato in una profonda crisi e Tolga confiderà al padre di pensare ancora a Oylum. Selin intanto, si farà convincere da Serra a dire una bugia al marito, facendogli credere di essere incinta.

Oylum riabbraccia Can, Tolga non prende bene la notizia della gravidanza

Oylum pur di non perdere Can, accetterà di restare a vivere a casa di Mualla con il bambino.

Peccato che la suocera la terrà come prigioniera in casa sua, visto che le vieterà di uscire per paura che scappi con il neonato. Umit scoprirà invece che Ozan ha mentito sul suo lavoro e che è stato assunto da una società di spedizioni. Tolga scoprirà che Oylum è tornata a vivere da Mualla e si recherà da Guzide dichiarando di voler salvare Oylum. L'ex giudice lo esorterà invece a dimenticare Oylum ea pensare a sua moglie Selin. Tolga andrà allora da Oltan, accusandolo di non avergli detto il reale motivo per cui Oylum aveva sposato Behram. Durante la discussione, Oltan inviterà il figlio a non pensare più alla sua ex fidanzata vista che Selin è incinta.

Tolga rimarrà esterrefatto e quando Selin confermerà la gravidanza, il giovane andrà su tutte le furie.

Tolga si sentirà tradito visto che la moglie dichiarerà di aver sospeso gli anticoncezionali senza dirglielo. Kahraman, quando scoprirà che Oylum vive come una prigioniera in casa di Mualla, andrà su tutte le furie e se la prenderà con la zia.

Tradimento non va in onda il 1° maggio

Tradimento non andrà in onda nel pomeriggio di giovedì 1 maggio, in occasione della Festa del Lavoro.

Oltre alla soap Tv turca, verranno sospesi dal palinsesto di Canale 5 anche Uomini e donne e la striscia quotidiana di Amici di Maria De Filippi.

Lo slot orario lasciato libero da questi tre programmi verrà occupato da The Family 2, che andrà quindi in onda con una maxi puntata dalle 14:10 fino alle 17 circa.