Negli episodi turchi di Tradimento in onda prossimamente su Canale 5, Guzide accuserà Zelis di aver rapito il piccolo Can, scatenando la reazione di Ozan. Quest'ultimo lascerà l'abitazione della madre insieme a sua moglie per trasferirsi da Tarik. Allo stesso tempo, Ilknur stringerà un'alleanza con Mualla per vendicarsi della giudice, rea di aver fatto soffrire sua figlia Zelis.

Ozan lascia la casa di Guzide in difesa di Zelis

Tutto inizierà quando Mualla rapirà per la seconda volta Can, costringendo Oylum ad andare a vivere con lei pur di stare vicino al figlio.

Guzide, credendo che Zelis sia implicata nel secondo rapimento del nipote, seguirà le sue mosse. L'ex giudice scoprirà che la nuora poco prima del sequestro si era messa d'accordo con gli uomini di Mualla. La protagonista furiosa affronterà la nuora accusandola di rapimento ma lei negherà ogni accusa.

Mualla, nel frattempo, sarà entrata in possesso di un video in grado di mostrare che Zelis ha tradito Ozan nell'albergo del figlio di Behram. Il pubblico scoprirà che la ragazza aveva ceduto al ricatto della donna per non essere lasciata da Ozan. Quest'ultimo si schiererà dalla parte della moglie, decidendo di abbandonare la casa di famiglia dopo aver incolpato Zeynep. Il giovane farà le valigie per poi chiedere ospitalità a suo padre, che accoglierà lui e Zelis nella sua grande villa.

Ilknur e Mualla stringono un'alleanza contro Guzide

Intanto a casa di Guzide ci sarà una vera rivolta per via dell'allontanamento di Ozan. Ilknur prenderà le difese della figlia Zelis, cacciata da Guzide al termine di un litigio. La donna indignata lascerà l'abitazione della giudice, trovando rifugio da un'altra parte. Ben presto, Ilknur troverà lavoro presso Mualla, che le prometterà di fare il possibile per contrastare Guzide sopratutto ora che Oylum vive da lei.

Mualla e la madre di Zelis stringeranno così una pericolosa alleanza con risvolti inaspettati.

Serra ha messo in imbarazzo Oylum e Tolga

Ma cosa sta succedendo in questo momento in Italia? Sezai in pena per Umit ha convinto Guzide a concedergli il perdono. Il chimico è stato poi ricoverato in ospedale in seguito ad una brutale aggressione.

Una volta giunto in ospedale, Sezai ha trovato l'ex giudice riposare sul divano al fianco di Umit.

Serra, intanto, ha creato un momento di grande imbarazzo al ristorante quando ha chiesto a Behram di poter farsi una foto tutti insieme. Oylum e Tolga sono apparsi di pessimo umore in balia della nostalgia. I due ex fidanzati hanno affrontato un doloroso viaggio nei loro ricordi, soffermandosi sul loro primo incontro. Entrambi non sono sembrati riusciti a dimenticare la loro passata storia d'amore.

Guzide, invece, si è diretta da Sezai per affrontare un argomento piuttosto delicato.