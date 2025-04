La trama della puntata serale di Tradimento in onda il 25 aprile in prima serata su Canale 5 racconta che Oylum Yenersoy riuscirà a riabbracciare il figlio Can grazie a Yesim.

Kahraman, invece, prenderà in ostaggio Tolga, sospettando che sia l'autore dell'agguato che ha portato Behram in gravi condizioni in un letto d'ospedale.

Oylum ritrova il piccolo Can a casa di Guzide

Ipek riceverà in prestito la carta di credito di suo padre in attesa di averne una nuova.

Ilknur pretenderà delle spiegazioni da Yesim, dopo aver spiato una conversazione tra la donna e Zuhal.

La donna ammetterà di essersi offerta di aiutare l'infermiera a rapire Can in ospedale in cambio di 500 dollari. Intanto, continueranno le ricerche del figlio di Oylum. La polizia e i familiari attenderanno con ansia la richiesta di riscatto da parte dei rapitori, che chiederanno il pagamento in criptovalute. I rapitori comunicheranno l'indirizzo in cui troveranno Can. Le famiglie Dicleli e Yenersoy si recheranno nel luogo indicato, andando incontro a una grossa delusione. Il bambino sembrerà essere scomparso nel nulla e Oylum, disperata, cercherà rifugio a casa di Guzide, dove con grande sorpresa troverà Yesim con in braccio Can. La donna fingerà di aver udito una telefonata di Zuhal, in cui ammetteva di aver rapito il bambino su ordine di Mualla.

Tolga preso in ostaggio da Kahraman

Tolga, invece, verrà preso in ostaggio da Kahraman, anche se lo libererà, sicuro che non abbia colpito Behram.Oltan rimprovererà suo figlio per aver provocato il nipote di Mualla.

In ospedale, il medico dirà a Mualla che i pazienti affetti da coma, come Behram, possono essere aiutati grazie al contatto con la propria famiglia.

La donna convincerà Kahraman a telefonare a Oylum per convincerla a portare Can in ospedale per provare a risvegliare Behram.

Yesim pregherà Tarik di farle vedere la figlia, ma lui si rifiuterà. Indignata, minaccerà l'avvocato di dare alla stampa il video in cui si vede che uccide Korkmaz. Allo stesso tempo, Yesim e Ilknur, cacciate da casa da Mualla, troveranno ospitalità a casa di Guzide.

Behram ha fatto picchiare Tolga dai suoi scagnozzi

Cosa sta accadendo nelle puntate in onda attualmente su Canale 5? Tolga ha visto Oylum, alla quale ha detto di amarla ancora nonostante le nozze con Selin. Behram, ricevute le foto dell'incontro, ha deciso di farla pagare al rivale, inviando alcuni suoi scagnozzi per picchiare Tolga e obbligarlo a stare alla larga da Oylum. Tuttavia, il figlio di Oltan non ha ascoltato la richiesta di Behram e si è recato in ospedale dall'ex fidanzata. È stato lui il primo a rendersi conto dell'emorragia di Oylum.