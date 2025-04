Oylum registrerà un video per difendersi da Mualla nelle prossime puntate di Tradimento: "Can è il figlio di Tolga, non di Behram. Mualla sapeva tutto, ma ha taciuto".

Le anticipazioni rivelano che Mualla non lascerà in pace Oylum perché vorrà suo nipote con sé. La figlia di Guzide, stanca di essere perseguitata, andrà a casa della suocera con un video in cui rivela tutta la verità sul piccolo Can, una verità che potrebbe mettere Dicleli in grave difficoltà.

Oylum sposerà Kahraman

Le anticipazioni di Tradimento raccontano che Behram non riuscirà a sopravvivere e presto Mualla dovrà seppellire suo figlio.

Per la famiglia Dicleli sarà una grave perdita e a colmare, in parte, il vuoto lasciato da Behram ci sarà Kahraman, suo cugino. Oylum e il nuovo arrivato faranno subito amicizia, e tra loro si creerà un legame molto speciale. Kahraman si innamorerà di Oylum e con il tempo sarà ricambiato. La figlia di Guzide accetterà di sposare Kahraman per la gioia di Mualla, che in questo modo non perderà il piccolo Can. Il matrimonio sarà felice per Oylum, ma presto il ricordo di Tolga tornerà a rimettere tutto in discussione. Kahraman accetterà di fare da padre al piccolo Can, pur sapendo che è figlio di Tolga e più volte dubiterà dell'amore di Oylum, ma lei lo rassicurerà sempre.

Tutto cambierà quando Tolga sarà ridotto in fin di vita da Selin, che gli sparerà.

La vita del ragazzo sarà appesa a un filo e l'unica speranza di salvezza sarà nel trapianto di rene. I medici concederanno solo qualche giorno a Oltan per trovare un organo disponibile, ma le conoscenze e la ricchezza dell'uomo non basteranno. Oylum non resterà indifferente a tutto questo e deciderà di donare il suo rene a Tolga, salvandogli la vita.

Mualla continuerà a perseguitare Oylum per il piccolo Can

Oylum andrà contro Kahraman e tutta la famiglia pur di salvare la vita a Tolga. Kahraman non accetterà la scelta della moglie, ma poi si renderà conto di amarla troppo per lasciarla andare. Il ragazzo si recherà in ospedale da lei per chiederle scusa e tornare insieme a casa, ma in quel momento vedrà Oylum nella stanza di Tolga.

Kahraman capirà dallo sguardo della moglie che non ha mai smesso di amare Tolga e non riuscirà a sopportarlo. Oylum non riuscirà a convincere Kahraman che questa volta la lascerà definitivamente. La ragazza tornerà a casa di Guzide con il piccolo Can, ma sua suocera, Mualla, non avrà nessuna intenzione di separarsi dal nipote. Oylum sarà costretta a vivere con la scorta per paura che la suocera possa prendere il bambino, ma presto si stancherà di questa situazione. Oylum non si sentirà libera di fare neanche una passeggiata e per questo andrà da Mualla per ricattarla.

La ragazza le mostrerà un video che ha girato e che è pronta a pubblicare se sua suocera farà un passo falso. Mualla guarderà il video in cui Oylum dice tutta la verità: "Can è il figlio di Tolga, non di Behram".

Nel video si vede Oylum mostrare il test del Dna e affermare: "Mualla sapeva tutto, ma ha taciuto perché Can doveva essere il suo erede". Mualla proverà a intimidire Oylum, minacciando di fare del male alla sua famiglia, ma la ragazza si sentirà forte grazie al suo video. "Se mi porti via Can, tutta la tua famiglia sarà in quel video", dirà Oylum prima di andare via e lasciare sua suocera con un pugno di mosche in mano.

La tragica fine di Behram

Nelle puntate in onda in Italia, Behram sta lottando tra la vita e la morte. È stato raggiunto da un proiettile al petto e i medici hanno dato poche speranze a Mualla.

Per la famiglia è un momento molto delicato e Oylum non sarà ancora di ciò che sta succedendo a suo marito.

La ragazza si è appena ripresa dopo un brutto incidente e Guzide non ha voluto turbarla con un'altra pessima notizia. A ordinare al sicario di colpire Behram è stata Zelis, ma al momento nessuno sospetta di lei. Qualche giorno prima dell'agguato, Behram ha scoperto che Zelis è stata infedele a Ozan ed è questo il movente.