Nelle puntate di Tradimento in onda dal 14 al 19 aprile su Canale 5, il pubblico assisterà al finale della prima stagione, in cui a rischiare la vita sarà Behram. Si troverà in ospedale per Oylum, anche lei in fin di vita a causa di un incidente stradale. In preda alla disperazione, uscirà dall'ospedale per sfogarsi, ma verrà colpito da un sicario che gli sparerà senza pietà e Behram rischierà di morire.

Behram ostacola Oylum e vuole impedirle di sostenere il test d'ingresso all’università

Behram si farà influenzare dalla madre nel modo di vivere il matrimonio con Oylum.

Mualla sarà insindacabile su una cosa: Oylum non può intraprendere un percorso universitario, visto che tra poche settimane metterà al mondo il suo primo figlio. Per Mualla, Oylum deve prima preoccuparsi della crescita di suo figlio, poi può anche riprendere gli studi.

Faranno questo discorso poco prima che Oylum debba recarsi in università per il test d'ingresso nella facoltà di Ingegneria biomedica. Behram dirà alla madre di non preoccuparsi, troverà un modo per impedire a Oylum di fare quel test.

Oylum finisce in ospedale

Parlerà con i suoi uomini e progetterà di bloccare la strada che dalla loro casa porta verso l'università. Un camionista dovrà fingere di avere un guasto con il suo mezzo e bloccare tutta la strada.

Quando Oylum si troverà davanti a questo problema, sarà determinata a risolverlo e chiederà al suo autista, Levent, di trovare subito una strada alternativa per arrivare in facoltà.

Levent sarà costretto a farlo e la porterà in una strada dissestata che, a causa della velocità, si rivelerà molto pericolosa. I due avranno un brutto incidente e Oylum verrà portata in ospedale in condizioni critiche.

La sua situazione sarà particolarmente delicata, visto che è anche incinta di otto mesi.

Behram viene colpito da un sicario davanti all'ospedale

I medici metteranno Behram e i familiari di Oylum davanti a una scelta: la ragazza deve essere operata, ma da questo intervento è raro che escano vivi sia la madre che il bambino, quindi devono scegliere se salvare l'uno o l'altro.

Behram sarà disperato e chiederà al medico di salvare tutt'e due. Non si può fare, così il medico gli chiederà, per l'ennesima volta chi desidera salvare. Behram farà il nome di Oylum, davanti al disappunto di Mualla, che avrebbe voluto che il figlio scegliesse di salvare il nipote.

In preda alla disperazione, Behram uscirà dall'ospedale e si fermerà davanti all’ingresso. Inizierà a piangere, sentendosi in colpa per ciò che è accaduto a Oylum. Güzide lo guarderà con tenerezza da lontano, ma, nel giro di pochi secondi, la scena si tramuterà in tragedia. Infatti un sicario gli sparerà contro Behram, riducendolo in fin di vita: la corsa per salvarlo sarà disperata.