Le anticipazioni di Tradimento annunciano nuovi scandali per Tolga e Kahraman. Nelle puntate in onda da lunedì 5 a domenica 11 maggio su Canale 5, Tolga e Kahraman verranno alle mani. Il filmato della rissa, ripreso da una signora, finirà sui siti di gossip, suscitando scalpore. Nel frattempo, Tolga lascerà Selin che, disperata, tenterà il suicidio, ma verrà salvata da Serra. Ci sarà spazio anche per le vicende di Yesim, che si sentirà sfruttata da Tarik.

Il filmato di Tolga e Kahraman crea scalpore

Tolga e Kahraman finiranno al centro del gossip a causa di una rissa.

L'intera scena sarà ripresa da una donna che pubblicherà online la scena. Il video della rissa finirà su molti siti, suscitando scandalo. Mualla vedrà il video dello scontro e prenderà una decisione: riportare Oylum da Guzide. Quest'ultima, insieme a Sezai e Umit, tenterà di riunire Oylum e Can, ma senza successo. Nel frattempo, Mualla continuerà a mentire anche a suo nipote Kahraman riguardo l'allontanamento della giovane Yenersoy, manipolando la situazione a suo favore.

Selin tenta il suicidio dopo che Tolga la lascia

Tolga prenderà una decisione che avrà terribili conseguenze: metterà fine al suo matrimonio, lasciando Selin. La ragazza non prenderà bene la cosa, al punto da tentare il suicidio.

Fortunatamente, Serra riuscirà a salvare in extremis la vita della sorella. Ci sarà spazio anche per le vicende di Yesim, che, tornata a vivere con Tarik, avrà non pochi problemi. Si sentirà trattata come una domestica, sfruttata e messa da parte.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Mualla ha fatto rapire Can

Nelle precedenti puntate di Tradimento andate in onda su Canale 5, Oylum ha dato alla luce Can mentre era ricoverata in ospedale in seguito a un incidente automobilistico. Parallelamente, Behram è stato gravemente ferito da qualcuno fuori dall'ospedale, mentre il piccolo Can è stato rapito. Yesim ha fatto credere a tutti di essere stata lei a salvare il bambino dalle grinfie dei rapitori, ma in realtà ha avuto un ruolo nel sequestro.

In seguito, Zelis ha aiutato gli uomini di Mualla a prendere nuovamente il figlio di Oylum, fingendo di essere stata sequestrata e facendosi legare nell'ex laboratorio di Umit. Tolga, invece, ha capito che il suo matrimonio con Selin non potrà mai essere felice poiché è ancora innamorato di Oylum. Quest'ultima ha scoperto una verità sconvolgente: non è la figlia biologica di Tarik e Guzide. Durante la degenza ospedaliera della giovane Yenersoy, un dottore ha rivelato ai coniugi Yenersoy che Oylum non è figlia di Tarik a causa del gruppo sanguigno diverso. L'avvocato ha creduto che quella che pensava fosse sua figlia fosse frutto di un tradimento della consorte, ma grazie ad approfondimenti si è scoperto che nemmeno Guzide è la madre biologica della ragazza.