Nelle puntate di Tradimento in onda su Canale 5 il 23 e il 24 aprile Oylum sarà disperata dopo aver scoperto che qualcuno ha rapito il piccolo Can. La figlia di Guzide sospetterà che, dietro al rapimento del bambino, ci sia la mano di Mualla e per questo motivo andrà a casa della suocera per scoprire la verità. Peccato che in casa di Mualla non vi sia traccia del bambino.

La Tv dà la notizia del rapimento del piccolo Can: trama del 23 aprile

Ipek si troverà in difficoltà dopo che qualcuno le avrà clonato la carta di credito, chiamando il padre. Sezai andrà, quindi, a prendere la figlia in una stazione di servizio.

Ilknur troverà 500 dollari nella borsa di Yesim e, quando le chiederà spiegazioni, la donna risponderà che rappresentano un bonus professionale. Serra, chiederà nuovamente soldi alla sorella Selin visto che quelli che lei le aveva dato in precedenza, Serra li aveva spesi per acquistare delle cuffiette. Le due sorelle discuteranno e, nel mentre, alla TV, verrà data la notizia che il figlio di Oylum è stato rapito e che Behram è rimasto vittima di un attentato. Il giovane verserà in condizioni critiche: sarà ricoverato in terapia intensiva.

Mualla sospettata del rapimento del figlio di Oylum: spoiler del 24/04

Selin telefonerà a Tolga, il quale mentirà alla moglie dicendole di essere ancora ad Ankara.

Oylum, intanto, non si darà pace per la scomparsa del figlio e sospetterà che sia stata Mualla a rapire il bambino. Oylum deciderà di andare a casa della suocera per verificare se il piccolo Can sia effettivamente lì ma vi troverà Kahraman, il cugino di Behram. Zelis andrà in ospedale con l'intento di uccidere Behram ma non riuscirà nel suo intento.

Kahraman, intanto, scoprirà che, dietro al rapimento di Can, c'è proprio la zia Mualla. Nelle trame successive, il piccolo Can verrà ritrovato sano e salvo e sarà Yesim, mentendo, a far credere di averlo ritrovato per caso, dando la colpa del rapimento a Mualla. Guzide e Tarik, invece, scopriranno che Oylum non è la loro figlia biologica.

I due decideranno di andare nell'ospedale dove Guzide aveva partorito per provare a trovare delle risposte.

Tradimento, ottimi ascolti con uno share sopra il 20%

Continua il successo della soap Tv con Vahide Perçin che riesce ogni pomeriggio a conquistare una media di 2,2 milioni di telespettatori per uno share del 22%. Dati più che positivi e che fanno di Tradimento una delle soap più viste del palinsesto dell'intera Tv generalista. Anche l'appuntamento del venerdì in prima serata è molto seguito, con una media del 15% di share. Mediaset ha vinto la sua scommessa puntando proprio su Tradimento per sostituire una serie molto amata come Endless Love.