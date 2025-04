Tolga incontrerà Oylum e Can in ospedale nelle prossime puntate di Tradimento, e lascerà di stucco la sua ex: "Ho sognato Can, era tra le mie braccia", dirà.

Le anticipazioni rivelano che Oylum si sentirà in imbarazzo quando Tolga le chiederà di prendere in braccio il suo bambino, spiegandogli di volergli molto bene: Tolga non sa ancora che quello è suo figlio.

Oylum sceglierà di sposare Kahraman, Tolga non la dimenticherà

Le anticipazioni di Tradimento raccontano che le vite di Tolga e Oylum si separeranno per sempre, continuando comunque a viaggiare su strade parallele.

Tolga continuerà ad essere innamorato della sua ex e il suo matrimonio con Selin non gli farà dimenticare il suo passato.

Oylum, invece, volterà seriamente pagina con Kahraman, il cugino di Behram, che le chiederà di sposarlo. Per la figlia di Guzide questa volta non ci sarà nessuna costrizione e le nozze saranno un passo che lei sceglierà di fare con consapevolezza.

Oylum e Kahraman saranno molto felici insieme e il piccolo Can crescerà sereno, anche se non mancheranno gli screzi a causa di Tolga. Kahraman non riuscirà mai a stare davvero tranquillo e ci sarà una parte di lui che dubiterà sempre dell'amore che Oylum dice di provare.

A peggiorare la situazione sarà l'arrivo a Istanbul di un'amica di Tolga e Oylum, che penserà di invitare entrambi da lei per farli riavvicinare.

I due ex si ritroveranno a loro insaputa a casa di questa ragazza e la situazione sarà piuttosto imbarazzante.

Tutto precipiterà quando qualcuno tenderà un agguato all'amica di Tolga e Oylum, che saranno costretti a finire in commissariato per testimoniare. Kahraman verrà a sapere in questo modo che sua moglie ha rivisto il suo ex e non riuscirà a perdonarla subito.

Tolga stupirà Oylum con le sue parole su Can

Nelle prossime puntate di Tradimento, Oylum farà di tutto per evitare Tolga, mentre lui non riuscirà a dimenticarla. Kahraman perdonerà invece sua moglie e tra loro tornerà il sereno. Oylum si recherà in ospedale per il vaccino a suo figlio e Tolga andrà dal medico per farsi controllare la mano.

I due ex si incontreranno per caso nel corridoio e per Tolga sarà impossibile restare indifferente.

"Kahraman si prende cura di Can?" chiederà preoccupato ad Oylum che gli ribadirà che la sua vita è felice. Tolga sorprenderà la sua ex con le sue parole: "Ho sognato Can, era tra le mie braccia", dirà, "L'ho baciato e ho giocato con lui".

Oylum non riuscirà a dire una parola e Tolga, che le chiederà di poter prendere in braccio il suo bambino. L'uomo le dirà di volere molto bene a Can e lei non potrà negargli un abbraccio. La donna guarderà padre e figlio insieme e per lei sarà molto difficile tacere a Tolga che in realtà Can è sangue del suo sangue.

Oylum in pena per il piccolo Can

Nelle puntate in onda in Italia, Oylum si è ripresa dopo un brutto incidente, ma sta affrontando un altro grosso problema.

Il piccolo Can, infatti, è stato rapito e per la famiglia sono stati momenti di forte apprensione.

A salvare la situazione ci ha pensato Yesim che ha riportato il bambino a Guzide rivelando come Mualla lo avesse fatto rapire. In realtà, in un primo momento la donna era stata complice del sequestro, ma quando ha capito la gravità del suo reato ha fatto un passo indietro.