Sezai sconvolgerà Guzide con una telefonata nella puntata di Tradimento in onda domenica 13 aprile. "Umit è in terapia intensiva", le dirà chiamandola dall'ospedale.

Le anticipazioni rivelano che Guzide si precipiterà da suo fratello e temendo per la sua vita. La disperazione lascerà spazio alla gioia, perché, dopo una notte carica di tensione, Umit riaprirà gli occhi. Le incomprensioni dei giorni passati saranno ormai un lontano ricordo per i due fratelli.

Sezai andrà a cercare Umit

Le anticipazioni di Tradimento raccontano che Umit sarà in fin di vita a causa di un'aggressione per strada.

Verrà portato in ospedale da un infermiere che passerà lì per caso, ma per il personale sanitario sarà impossibile avvisare i parenti. Dopo l'aggressione, un passante prenderà il telefono di Umit e i suoi documenti, quindi nessuno riuscirà a risalire a lui. Nel frattempo, Sezai proverà a convincere Guzide a perdonare suo fratello, ma la donna sarà ancora molto arrabbiata e non riuscirà a dimenticare le sue bugie. Per cercare di riaggiustare le cose, Sezai telefonerà a Umit per chiedergli di parlare, ma il dispositivo risulterà sempre spento. Preoccupato, si recherà all'hotel e solo qui saprà dargli informazioni utili su di lui. Il portiere racconterà a Sezai che Umit è stato accoltellato ed è stato portato in ospedale in gravi condizioni, ma non saprà dirgli di più.

L'uomo si precipiterà alla stazione di polizia per capire in quale ospedale si trovi Umit e poi chiamerà Guzide per avvertirla del grave accaduto.

Guzide in lacrime per Umit

Nella puntata di Tradimento di domenica 13 aprile, Sezai sconvolgerà Guzide con un telefonata: "Umit è in terapia intensiva". La donna sarà molto preoccupata e si precipiterà in ospedale con Ozan.

I sensi di colpa divoreranno Guzide, che temerà per la vita di suo fratello e scoppierà a piangere sperando nel suo risveglio. Dopo una notte di tensione, Umit finalmente riaprirà gli occhi e Guzide si sentirà sollevata. Le incomprensioni con suo fratello saranno acqua passata e la donna chiamerà subito Sezai per avvertirlo.

Tuttavia, l'uomo sarà un po' freddo con lei al telefono e Guzide non ne comprenderà il motivo.

Perché Umit non vive più con Guzide?

Nelle puntate precedenti, Guzide ha ricevuto l'ennesima delusione e questa volta a pugnalarla alle spalle è stato Umit. La donna ha scoperto che suo fratello sapeva che Tarik la tradiva con Yesim da diversi anni. Guzide non ha potuto perdonare Umit per averla ingannata con suo marito e per questo gli ha fatto fare le valigie e lo ha mandato via di casa. Umit si è detto subito pentito e ha spiegato a Sezai di essere consapevole di aver sbagliato. L'uomo ha cercato un posto in cui stare e si è sistemato in un hotel di un quartiere malfamato. La presenza di Umit non è passata inosservata e i suoi modi ingenui lo hanno reso facile preda dei rapinatori.