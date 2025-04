Tolga e Selin si sposeranno nell'albergo di Behram nella puntata di Tradimento in onda venerdì 18 aprile, e lo sposo esiterà prima di pronunciare il fatidico "sì".

Le anticipazioni rivelano che Tolga accetterà di prendere Selin come moglie, ma la sua infelicità sarà evidente agli occhi di tutti, soprattutto quelli di Oltan. Nel frattempo, Oylum sarà a cena con la sua famiglia e soffrirà molto pensando al matrimonio del suo ex. Behram noterà il malumore di sua moglie e le farà una scenata di gelosia.

Il sì di Tolga e Selin

Le anticipazioni di Tradimento raccontano che il grande giorno arriverà anche per Tolga e Selin.

I due sceglieranno una struttura esclusiva per sposarsi, ma non sapranno che quell'albergo è stato acquistato da Behram. A gestire i preparativi sarà Ercan, che farà in modo che ogni particolare sia impeccabile. Serra sarà entusiasta di essere in un posto così lussuoso, mentre Tolga sarà molto nervoso. Oltan parlerà con il figlio per assicurarsi che non abbia dubbi sul passo che sta per compiere, ma il ragazzo lo rassicurerà. La serata inizierà nel migliore dei modi e gli sposi arriveranno all'altare quando tutti gli invitati saranno già seduti, pronti ad applaudire. Nel momento di dire sì a Selin, però, Tolga esiterà, tenendo tutti con il fiato sospeso. Alla fine, lo sposo accetterà Selin come sua moglie e la festa proseguirà tra balli e brindisi.

L'infelicità di Tolga sarà evidente per tutta la serata e Oltan sarà molto preoccupato per suo figlio. Nel frattempo, Oylum e la sua famiglia saranno riuniti per una cena in onore di Zelis e Ozan, che si erano sposati di nascosto qualche giorno prima.

La scenata di gelosia di Behram

Nella puntata di Tradimento in onda venerdì 18 aprile, Oylum sarà molto tesa a cena e Behram saprà bene il perché.

La ragazza non potrà fare a meno di pensare che, in quel momento, Tolga sta sposando Selin. Oylum guarderà insistentemente il telefono in cerca di notizie sulla cerimonia e Behram sarà molto infastidito. "Non riesci a dimenticarlo", dirà il ragazzo a sua moglie, che fingerà di non capire. Behram dirà a Oylum che se vuole può andare alla cerimonia, visto che lui è il proprietario del locale.

Guzide interverrà in difesa di sua figlia e Behram farà una scenata di gelosia, alzando la voce. "Non hai il diritto di urlare così in casa mia", urlerà Guzide, mentre Oylum si alzerà da tavola. Questo episodio farà tornare dei dubbi in Guzide, che chiederà ancora una volta a sua figlia se è sicura di aver fatto la scelta giusta sposando Behram. Quest'ultimo arriverà proprio in quel momento e chiederà umilmente perdono a Oylum e sua madre per la sua scenata.

Oylum e Tolga divisi dal destino

Nelle puntate precedenti, Behram ha lasciato Oylum libera da ogni ricatto a poche ore dalle loro nozze. La ragazza è andata via, ma, appena ha visto sul telefono la foto del fidanzamento di Tolga e Selin, è tornata tra le braccia di Behram.

I due si sono abbracciati in lacrime e il giorno dopo si sono sposati. Nel frattempo, Tolga ha portato avanti il fidanzamento con Selin nonostante non fosse innamorato di lei. Oltan ha scoperto che Behram ha pagato un sicario per tentare di eliminare Tolga e ha giurato vendetta. Preoccupato per la vita di suo figlio, Oltan ha appoggiato le nozze con Selin, sperando di allontanare per sempre Tolga da Oylum e dai pericoli.