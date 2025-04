Zelis aiuterà gli uomini di Mualla a rapire il piccolo Can nella puntata di Tradimento in onda domenica 27 aprile e si farà legare per simulare un'aggressione.

Le anticipazioni rivelano che Mualla continuerà ad agire per tenere con sé il bambino e Oylum sarà disperata. La polizia setaccerà la villa Dicleli ma del bambino non ci sarà traccia. Oylum capirà che Zelis abbia a che fare con il sequestro, ma quando la ragazza sarà trovata legata e imbavagliata i sospetti su di lei spariranno. Nel frattempo, Yesim riuscirà a riabbracciare la piccola Oyku al parco e le darà un telefono con cui tenersi in contatto di nascosto.

Zelis sempre più ambigua

Le anticipazioni di Tradimento raccontano che inizierà ad essere sempre più evidente il lato oscuro di Zelis. Oltre ad aver mentito a Ozan accusando Behram di aver tentato di abusare di lei, la giovane sarà pronta alla prossima mossa. Zelis sarà a casa con il piccolo Can e Zeynep, quando la domestica la lascerà da sola con il bambino. Due uomini di Mualla saranno pronti ad introdursi nella villa e rapire il piccolo Can con l'aiuto di Zelis. Prima di andare via, però, i due uomini proteggeranno Zelis legandola per simulare un sequestro contro la sua volontà. La ragazza terrà a precisare ai rapitori di non aver agito per aiutarli, ma solo perché l'hanno ricattata. Gli uomini di Mualla, infatti, sapranno che Zelis è stata infedele a Ozan e ha rubato il diamante e quindi sfrutteranno questa informazione contro di lei.

Oylum rientrerà in casa poco dopo e scoprirà che il suo bambino non c'è e manca anche Zelis. La ragazza andrà subito in panico e, disperata, telefonerà a sua suocera che però non risponderà.

Yesim riabbraccerà la sua Oyku

Nella puntata di Tradimento in onda domenica 27 aprile, Guzide sarà certa che dietro tutto ci sia Mualla e si recherà con la polizia a casa della consuocera.

Gli agenti setacceranno la villa, ma del bambino non ci sarà traccia. Al ritorno a casa, Oylum inizierà ad ipotizzare che Zelis sia complice nel rapimento: "Lei conosceva i nostri orari", dirà, "E sapeva quando sarebbe rimasta sola". Quando Zelis sarà trovata legata e imbavagliata nel seminterrato della villa, però, nessuno potrà sospettare di lei.

Ci sarà spazio anche per Yesim che grazie all'aiuto della zia Ilknur riuscirà ad intercettare Oyku al parco con Azra. La donna riabbraccerà la sua bambina e le darà un telefono con cui potranno sentirsi di nascosto da Tarik.

Il precedente sequestro a opera di Mualla

Nelle puntate precedenti, Mualla ha fatto rapire il piccolo Can dall'ospedale e a riportare il bambino a casa da Guzide è stata Yesim. Con questo gesto la donna si è guadagnata la fiducia di Oylum e della sua famiglia, tanto da ottenere la loro ospitalità. Dopo il tentato rapimento da parte di Mualla, Guzide e Oylum hanno tenuto il bambino a debita distanza la suocera dal bambino. L'intervento di Kahraman ha convinto Oylum a portare il piccolo Can in ospedale da Behram, ma non ha ammorbidito la ragazza nei confronti di Mualla.

La signora Dicleli non ha alcuna intenzione di rinunciare al suo unico erede ed è pronta a tutto pur di tenere con sé il piccolo. Mualla sa già che Can è il figlio di Tolga e non è suo nipote, perché ha fatto eseguire il test del Dna alla nascita. Per il momento, però, nessuno lo sa.