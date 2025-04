Nelle puntate della seconda stagione di Tradimento, Nazan si rivelerà una preziosa alleata per Oylum. Si arrabbierà quando Serra, la sorella di Selin, irromperà a casa della ragazza per insultarla e accusarla di essere l'unica causa dei problemi nel matrimonio tra Tolga e Selin. Serra sarà sfrontata come sempre, un atteggiamento che farà infuriare Nazan, al punto da schiaffeggiarla senza esitazione.

Selin cade dalle scale e Serra accusa Tolga

Selin vivrà una vita piuttosto movimentata dopo la perdita della sua bambina. Questo perché Oltan la spingerà a fingere di essere incinta per non perdere Tolga.

Avrà un piano progettato nei minimi dettagli: farle indossare una pancia finta e poi procurarle una bambina.

Tutto salterà quando Selin, incautamente, dimenticherà la pancia finta sopra il letto e Tolga scoprirà tutto. Avranno un brutto litigio, che porterà Selin a cadere dalle scale. Sarà lei a perdere l'equilibrio, ma Serra denuncerà Tolga, che finirà in carcere in attesa del processo. Solo Selin potrebbe salvarlo dichiarando che non è stato lui a spingerla per le scale.

Selin si risveglia ma non ricorda nulla

Selin avrà un'emorragia cerebrale e la sua vita sarà in bilico. Dopo giorni di ansia, si risveglierà. La polizia la interrogherà, ma Selin non ricorderà nulla. Il medico dirà a Oltan e Serra che è normale un vuoto di memoria dopo un trauma del genere, solo che Oltan sarà molto preoccupato per Tolga: se Selin non dovesse ricordare nulla, lui rischierebbe seriamente di restare in prigione.

Serra, invece, avrà il dente avvelenato contro Oylum. La considererà la causa di tutti i problemi di Selin e vorrà affrontarla a quattrocchi. Andrà a casa di Mualla, dove risiede Oylum, e dirà alla guardia di essere un'amica della ragazza e che deve bere un tè insieme a lei. Incautamente, la guardia la farà entrare e sarà l'inizio della fine.

Serra accusa Oylum e viene schiaffeggiata da Nazan

Serra se la prenderà contro Oylum e l'accuserà di non aver mai lasciato in pace Tolga, per questo motivo il matrimonio della sorella ha sempre avuto dei problemi. Davanti a Mualla, dirà che Oylum si è presentata nell'azienda di Tolga per parlargli, cosa che allarmerà Mualla, che crederà che la nuora sia andata da Tolga per dirgli che è il padre di Can.

La prenderà per un braccio in un angolo e le dirà: "Hai fatto quello che penso?".

Oylum negherà, ma Serra sarà un fiume in piena, fino all'arrivo di Nazan, che chiederà a Serra di calmarsi, ma lei le risponderà: "Chi sei, pensa a farti gli affari tuoi". Nazan non ci vedrà più dalla rabbia e la schiaffeggerà, davanti alle risate di Mualla. "Chi pensa di essere tu, grande maleducata. Che status hai oltre a essere la cognata di Tolga. Se non lasci in pace Oylum, ti faccio rinchiudere e non uscirai così facilmente", dirà Nazan, davanti a una Oylum senza parole e una Mualla divertita: "Stai attenta, è una giudice, può farti rinchiudere sul serio".