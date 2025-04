Tolga continuerà a essere un problema per il matrimonio tra Oylum e Kahraman, tanto da spingere la ragazza, nelle future puntate di Tradimento, a volere il divorzio. Oylum non sopporterà che Kahraman non si fidi di lei: la sorprenderà insieme a Tolga e penserà che i due si vedano di nascosto, ma in realtà sarà solo una coincidenza. Kahraman glielo dirà chiaramente che non si fida e lei prenderà il bambino e lascerà Villa Dicleli.

Asli riunisce Tolga e Oylum, ma un colpo di pistola la riduce in fin di vita

A Istanbul tornerà, dopo tanto tempo, Asli, una vecchia amica di Tolga e Oylum.

Sarà proprio il ragazzo a incontrarla per caso mentre sarà intenta a trovare un taxi. Le darà un passaggio e avranno modo di parlare della loro vita. Asli gli chiederà se l'amore con Oylum sta proseguendo, ma lui dovrà ammettere come sono andate le cose.

Asli crederà che il loro amore non possa finire, così organizzerà sostanzialmente"un'imboscata", invitando a casa sua sia Oylum che Tolga, ma senza rivelare la cosa reciprocamente. Quando i due arriveranno, Asli sceglierà di lasciarli da soli e uscirà in giardino. In quel preciso istante, i suoi vicini staranno litigando. Uno dei due farà partire un colpo, che colpirà Asli e la riducerà in fin di vita.

Kahraman si ingelosisce vedendo Oylum con Tolga

Asli finirà in ospedale, mentre Tolga e Oylum verranno convocati in commissariato nella veste di testimoni. Lei riceverà la telefonata di Kahraman, che appena scoprirà che la moglie è in commissariato la raggiungerà.

Quando Kahraman li troverà insieme si ingelosirà e penserà che la moglie gli stia nascondendo il fatto che si vede di nascosto con Tolga. Arrabbiato, tornerà al lavoro e non risponderà alle telefonate della moglie, cosa che indispettirà Oylum, che sceglierà di affrontarlo faccia a faccia.

Oylum lascia Kahraman e torna da Güzide, decisa a chiedere il divorzio

Oylum arriverà nell'ufficio di Kahraman e il loro confronto sarà abbastanza acceso.

La ragazza gli spiegherà, per l'ennesima volta, come sono andate le cose, ma lui non le crederà. Stizzita, gli dirà: "Allora non ti fidi di me?". Dentro di lei, Oylum spererà che Kahraman le risponda che ripone in lei tutta la sua fiducia, ma non sarà così. "Mi dispiace, non mi fido".

Oylum andrà via, tornerà a casa, farà un piccola valigia, prenderà il piccolo Can e se ne andrà via, senza fornire alcuna spiegazione a Mualla e Nazan, che la vedranno lasciare la villa con il bambino. La ragazza correrà subito da sua madre Güzide, che resterà un po' stupita quando la vedrà giungere a casa sua a tarda sera, pensando che Mualla possa averle fatto qualcosa. Oylum, invece, la guarderà dritta negli occhi e le dirà: "Voglio divorziare da Kahraman, purtroppo non si fida di me".