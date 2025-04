Mualla sa già che Can non è il figlio di Behram: tutto questo emergerà nelle prossime puntate di Tradimento, durante un litigio tra la donna e Oylum.

Le anticipazioni rivelano che la suocera caccerà Oylum dalla villa, ma pretenderà che il bambino resti con lei. A quel punto, Oylum le confesserà che Can non è suo nipote, ma il figlio di Tolga, ma Mualla la sorprenderà: "L'ho sempre saputo, ho fatto eseguire il test del Dna appena è nato, pensi che mi sarei fidata di te?".

Kahraman e Oylum diventeranno inseparabili

Le anticipazioni di Tradimento raccontano che Behram resterà in stato vegetativo per diverso tempo e, nel frattempo, Oylum continuerà a vivere nella villa di Mualla e Kahraman.

La vita della ragazza sarà abbastanza serena, perché il cugino di Behram sarà sempre dalla sua parte e tra loro nascerà una bella amicizia. Il legame tra Oylum e Kahraman si farà sempre più forte, tanto che tra loro ci sarà un bacio, che lascerà trasparire i sentimenti del ragazzo. Il cugino di Behram parlerà con Oylum, che gli dirà che per lei l'unica priorità è suo figlio Can e non ricambia i suoi sentimenti. Deluso e triste, Kahraman farà le valigie per tornare in Argentina, perché non riuscirebbe mai a dimenticare Oylum vivendo sotto il suo stesso tetto. La decisione di Kahraman farà infuriare Mualla, che capirà subito che Oylum è la causa della sua scelta. La donna andrà ad affrontare la nuora, dicendole che da quando è entrata in famiglia ha provocato diversi problemi.

Il duro faccia a faccia tra Oylum e Mualla

Nelle prossime puntate di Tradimento, ci sarà un duro scontro tra Oylum e Mualla. Quest'ultima l'accuserà di aver rovinato la vita al suo amato figlio e che ora sta facendo soffrire anche Kahraman. "Fai le valigie e vai via da questa casa", intimerà Mualla. Offesa dalle parole di sua suocera, Oylum le dirà che prenderà Can e andrà via subito, ma Mualla la fermerà.

"Mio nipote resta qui", dirà immediatamente, bloccando Oylum che non avrà nessuna intenzione di separarsi da suo figlio. Il litigio andrà avanti e Oylum, di fronte all'insistenza di Mualla, le rivelerà un segreto: "Can non è tuo nipote, è il figlio di Tolga". La reazione della suocera sarà sorprendente, perché Mualla non farà una piega: "L'ho sempre saputo, ho fatto fare il test del Dna appena è nato, pensi che mi sarei fidata di te?".

Oylum non riuscirà a credere alle parole di Mualla, che si infurierà con lei e le dirà di averla accettata solo per accontentare Behram. "Avevo bisogno di un bambino da presentare come mio erede", dirà Mualla, "perché la famiglia Dicleli continui". Oylum sarà sconcertata dalla freddezza di Mualla e l'accuserà di essere una donna cattiva. La suocera, però, ricorderà a Oylum che lei ha mentito a tutti sulla paternità di suo figlio e che farà meglio a continuare a mentire.

La scoperta di Oylum all'ottavo mese di gravidanza

Nelle puntate in onda in Italia, Oylum si è da poco risvegliata dal coma, ma, attraverso i ricordi della ragazza, il pubblico ha scoperto che il suo bambino è di Tolga. Oylum ha scoperto la verità quando la ginecologa le ha detto che si trovava all'ottavo mese e non al settimo come credeva.

Oylum è tornata a casa e ha telefonato subito a Tolga e gli ha dato appuntamento in un bar. I due si sono incontrati, ma Oylum non ha avuto il coraggio di dirgli la verità sul suo bambino. Nel frattempo, Serra ha ripreso l'incontro con il telefono, pronta a dire a sua sorella che Tolga continua a vedere Oylum.