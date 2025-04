Tolga tornerà da Selin dopo la crisi e deciderà di adottare una bambina con lei nelle prossime puntate di Tradimento.

Le anticipazioni rivelano che dopo diversi litigi Tolga chiederà perdono a sua moglie e proverà a costruire una famiglia con lei. I due si recheranno in un orfanotrofio e si commuoveranno nel vedere i bambini.

Il matrimonio tormentato di Selin e Tolga

Le anticipazioni di Tradimento raccontano che Selin e Tolga si sposeranno, ma vivranno delle crisi profonde e più volte sfioreranno la fine definitiva. Tolga continuerà ad amare perdutamente Oylum, ma farà di tutto per restare accanto a Selin che proverà a farla finita per lui.

Tormentato dai sensi di colpa Tolga tornerà da sua moglie e proverà a ricominciare per il bene della bambina che aspettano. Presto, però, il destino giocherà nuovamente a sfavore di Selin perché la ragazza perderà sua figlia mentre Tolga sarà in viaggio per lavoro. Al suo ritorno, Tolga non sarà informato del terribile accaduto e Selin indosserà una pancia finta per fargli credere che tutto proceda bene. Quando Tolga scoprirà l'inganno, metterà la parole fine al suo matrimonio, lasciando Selin nella più totale disperazione. Oltan e sua nuora saranno alleati perché per motivi diversi non vorranno che Tolga corra ancora dietro a Oylum. Selin non avrà intenzione di perdere suo marito, mentre Oltan temerà per la vita di suo figlio visto che Oylum vive con la pericolosa famiglia Dicleli.

Tolga, tuttavia, sentirà che l'amore per Oylum supera tutto e per questo radunerà alcuni uomini e farà irruzione alla villa: "Sono venuto a salvarti", dirà alla sua amata.

Il ritorno a casa di Tolga

Nelle prossime puntate di Tradimento, Selin vivrà un periodo in cui sarà molto depressa a causa della fine con Tolga. Quest'ultimo, invece, riceverà una grossa delusione perché quando andrà a prendere Oylum lei lo manderà via in malo modo.

Oltan interverrà ancora una volta per riaggiustare le cose tra suo figlio e Selin, con un piano che lo metterà in imbarazzo. Grazie alla complicità di un collaboratore, Oltan farà drogare Tolga che finirà in una discoteca ad affogare i suoi dispiaceri nell'alcol. Il ragazzo non sarà per niente lucido e il giorno dopo si ritroverà sulle pagine di gossip.

Le foto e i video di Tolga in compagnia di più ragazze faranno il giro del web e arriveranno a Oylum e Selin. L'umiliazione spingerà Tolga a tornare da sua moglie e questa volta giurerà di non farla più soffrire. Le cose tra loro andranno meglio, tanto che Tolga e Selin avranno un progetto importante: adottare una bambina. I due coniugi andranno a sostenere il primo colloquio in orfanotrofio con gli assistenti sociali. Oltan non saprà nulla di tutto questo, ma Tolga ribadirà a Selin che loro sono una famiglia e nessuno deve intromettersi. Vedere i bambini sarà una grandissima emozione per Tolga e Selin che saranno ormai proiettati verso un futuro tutto da scrivere.

L'inizio per Tolga e Selin

Nelle puntate in onda in Italia, Tolga ha fatto la proposta di nozze a Selin che è stata molto felice di accettare.

I due ragazzi si sono fidanzati ufficialmente e hanno conosciuto i rispettivi genitori. Oltan è rimasto perplesso nel vedere suo figlio con Selin, perché sa benissimo che lui ama ancora Oylum. A casa di Selin, le reazioni sono state diverse. I genitori della ragazza hanno accolto Tolga con un certo timore, perché sanno che il ragazzo è molto ricco mentre la loro è una famiglia modesta. Serra, la sorella di Selin, invece, si è sentita subito a suo agio ed è molto felice di avere un cognato ricco e conosciuto come Tolga.