Ipek fingerà di aver dimenticato il giorno della cena di Guzide nella puntata di Tradimento di lunedì 5 maggio e rovinerà la serata tanto attesa.

Le anticipazioni rivelano che Ipek non si presenterà alla cena da Guzide e costringerà Sezai a precipitarsi a casa, allarmato perché sua figlia non risponde al telefono. Ipek si giustificherà dicendo di aver sbagliato data. Nel frattempo, Tolga e Kahraman avranno un violento scontro al parco e una donna riprenderà tutto e diffonderà il video su internet. Quando Mualla vedrà il nome della sua famiglia infangato dai siti di gossip andrà su tutte le furie.

Lo scontro tra Kahraman e Tolga diventerà virale

Le anticipazioni di Tradimento raccontano che Oylum andrà a vivere a casa di Mualla per stare con il suo bambino. La ragazza non soffrirà da sua suocera, anche perché Kahraman e Nazan avranno con lei un legame speciale. Per staccare dai problemi degli ultimi giorni, Kahraman proporrà a Oylum un pranzo fuori in un parco e lei accetterà volentieri, anche perché Can potrà stare all'aria aperta. Tutto sembrerà perfetto, ma all'improvviso Tolga ricomparirà e rimetterà tutto in discussione. Il figlio di Oltan si avvicinerà al tavolo di Oylum e avrà un duro scontro con Kahraman: "Ho rovinato la giornata in famiglia?", dirà con tono sarcastico. Il cugino di Behram risponderà alla provocazione e darà una spinta a Tolga.

"Vuoi che Behram muoia così resti con Oylum e il bambino", urlerà Tolga a Kahraman che risponderà con una testata. Il violento scontro sarà sedato dai presenti che divideranno Kahraman da Tolga. Oylum chiederà al suo ex di andare via e sarà molto dura: "Torna da tua moglie incinta", gli dirà. Tutto sarà ripreso da una donna che renderà il video virale e il giorno dopo le immagini saranno su tutti i siti di gossip. L'indomani, Mualla vedrà il nome della sua famiglia tra le notizie che ipotizzano un flirt tra Oylum e Tolga e andrà su tutte le furie.

La prima cena di famiglia andrà in fumo

Nella puntata di Tradimento in onda lunedì 5 maggio, Guzide preparerà una cena per incontrare Ipek. Sezai sarà a casa della sua compagna, ma Ipek tarderà ad arrivare.

Quando tutto sarà pronto, Sezai telefonerà a sua figlia che ignorerà la chiamata e continuerà a trascorrere la serata a casa sua. Dopo diversi tentativi di mettersi in contatto con Ipek, Sezai inizierà a preoccuparsi e lascerà Guzide per correre a casa, temendo che possa essere successo qualcosa di brutto. Ipek accoglierà suo padre come se nulla fosse e lui le chiederà spiegazioni per la cena saltata. "Ah ma non era domani?" risponderà la ragazza fingendo di aver sbagliato giorno. In realtà Ipek raggiungerà il suo obiettivo: sabotare la cena di Guzide e creare i primi dissapori tra loro. La ragazza si dirà molto dispiaciuta e suo padre non potrà fare altro che credere alla sua buona fede.

Ipek e il suo odio verso Guzide

Nelle puntate precedenti, Ipek ha spiegato alla sua amica Azra che il suo scopo è distruggere Guzide. La ragazza non sopporta che suo padre stia con la donna che ha fatto soffrire tanto sua madre, anche se in realtà Guzide e la donna non si sono mai conosciute. Sezai si è innamorato di Guzide ai tempi dell'università, ma poi i due si sono persi di vista per trent'anni e si sono ritrovati solo adesso. Ipek, tuttavia, non crede a questa versione ed è convinta che Sezai abbia tradito sua madre per tutto il matrimonio, tanto che poi la donna si è tolta la vita.