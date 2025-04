Yesim si metterà alla ricerca di un lavoro, ma nella puntata di Tradimento dell'8 aprile tornerà a casa sconfitta. "Che ne sarà di me?", dirà in lacrime alla zia Ilknur.

Le anticipazioni rivelano che Tarik e Guzide si lanceranno sulle tracce di Behram e Oylum, ma i due sembreranno spariti nel nulla. Nazan e Mualla si impegneranno ad aiutare a trovare la coppia. Infine, Tolga e Selin si prepareranno al primo incontro con i rispettivi genitori e saranno molto tesi.

Tarik e Guzide sulle tracce di Behram e Oylum

Le anticipazioni di Tradimento raccontano che Behram rapirà Oylum in aeroporto, quando la ragazza sarà in partenza con Guzide per l'America.

La giudice sarà terrorizzata all'idea di sapere sua figlia in pericolo, ma Oylum le telefonerà, dicendole che ha cambiato idea e che vuole sposare Behram. Per nulla convinta dalle parole della figlia, Guzide chiederà l'aiuto di Tarik e con lui si metterà alla ricerca di Oylum e Behram, ma trovarli non sarà affatto facile. Nelle ricerche saranno coinvolte anche Nazan e Mualla, ma dei due ragazzi non ci sarà traccia. Nel frattempo, Sezai, ignaro di tutto, andrà in ospedale a trovare Numan, ricoverato dopo aver avuto un infarto. L'uomo sarà convinto che Guzide e Oylum siano già in aereo e che la ragazza sia finalmente salva, ma non sarà affatto così. Nel frattempo, Yesim si metterà alla ricerca di un lavoro, ma per lei non sarà facile riuscire a farsi assumere da qualcuno.

La donna si vestirà in modo succinto e andrà a un colloquio, ma sarà delusa quando le sarà richiesta la conoscenza dell'inglese. Yesim tornerà a casa in lacrime e si sfogherà con la zia Ilknur: "Non ho nessuna competenza. Che ne sarà di me?". Yesim inizierà a capire che non potrà più contare sull'aiuto di Tarik e dovrà trovare una soluzione per andare avanti.

Tolga e Selin verso il fidanzamento ufficiale

Nella puntata di Tradimento di martedì 8 aprile, Tolga si preparerà per andare a conoscere i genitori di Selin. Sarà molto nervoso e chiederà consiglio al suo amico Selcuk su cosa indossare. "Non ti sposerai, incontrerai suo padre", dirà l'amico togliendogli la cravatta. Selcuk ricorderà a Tolga che incontrare la famiglia di Selin significa impegnarsi seriamente.

"Sposerai davvero Selin?", chiederà e Tolga si dirà pronto, visto che ha già dato l'anello e fatto la proposta di nozze alla ragazza. Selcuk, però, non sembrerà convinto, anche perché saprà che Tolga sta agendo solo per infastidire Oylum. A casa di Selin, ci sarà fermento per l'arrivo di Tolga. La ragazza e sua sorella Serra si daranno da fare per lucidare i mobili in attesa dell’ospite, desiderose di accoglierlo al meglio.

Tolga non ha più speranze con Oylum

Nelle puntate precedenti, Oylum ha respinto Tolga: "Non mi piaci". La freddezza della ragazza ha ferito il figlio di Oltan, che, da quel momento, ha deciso di voltare pagina concentrandosi con Selin. Quest'ultima è sempre disponibile e ha molte attenzioni per Tolga.

I due hanno iniziato a frequentarsi seriamente, mentre Oylum si è fidanzata ufficialmente con Behram. Il primo incontro con le famiglie è stato un disastro. Guzide ha rifiutato il matrimonio e Mualla ha reagito con un colpo basso: "Oylum è incinta". Per la donna è stata l'ennesima delusione, ma, dopo una prima reazione furiosa con sua figlia, ha capito che Oylum sta vivendo sotto ricatto.