Tradimento, in onda tutti i giorni su Canale 5 e anche in prima serata il venerdì, non smette di incuriosire il pubblico. Dalle trame degli episodi in programma dal 4 al 10 maggio si scopre che Yesim tornerà a vivere con Tarik e sua figlia Oyku, ma l’uomo la tratterà come una serva, approfittandosi di lei.

Nel frattempo, il cugino di Behram, Kahraman, non riuscirà più a nascondere ciò che prova per Oylum e la bacerà.

Yesim serva in casa di Tarik

Da mesi Yesim non vede più sua figlia Oyku. Tarik la tiene lontana da lei, convinto che la donna sia interessata soltanto al denaro.

Nei prossimi episodi della serie turca, Yesim tornerà a vivere con l’avvocato e la piccola Oyku, potendo così riabbracciare sua figlia.

Guzide, che ha ospitato in casa per diversi giorni Yesim e sua zia Ilknur, verrà a sapere della notizia proprio dal suo ormai ex marito. La convivenza tra Tarik e Yesim, però, non sarà affatto pacifica, e si trasformerà in un incubo per la donna.

Tarik la tratterà come una semplice domestica, incaricata solo di occuparsi della casa. Yesim si renderà conto di non essere più la benvenuta e farà di tutto per cambiare le cose.

Kahraman bacia Oylum

Kahraman inizierà a provare dei sentimenti nei confronti di Oylum, moglie di suo cugino Behram, ridotto in stato vegetativo dopo l’attentato di cui è stato vittima e per il quale non è ancora stato individuato un colpevole.

Il nipote di Mualla non riuscirà a ignorare ciò che prova e, seguendo il suo cuore, finirà per baciare Oylum.

Di ritorno dall’Argentina, dove si trovava per lavoro, Kahraman affronterà sua zia e riuscirà a far riunire la figlia di Guzide con suo figlio Can. La donna gli aveva nascosto di aver cacciato Oylum da casa e di averla nuovamente separata dal bambino.

Tradimento, successo della seconda stagione tra intrighi e inganni

I tradimenti e gli inganni sono il filo conduttore anche della seconda stagione di Tradimento, che vede tra i protagonisti principali Vahide Perçin e Mustafa Uğurlu nei panni di Guzide e Tarik. Gli ascolti hanno superato i 2 milioni di spettatori e anche i primi episodi della seconda stagione non hanno tradito le aspettative in termini di ascolti televisivi e di share.

Guardando i dati Auditel delle ultime puntate, andate in onda il 28 e 29 aprile, si scopre che a sintonizzarsi su Canale 5 sono stati rispettivamente 2.388.000 spettatori (21,3% di share) e 2.423.000 spettatori, con uno share sempre del 21,3%.