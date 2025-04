Selin tenterà di togliersi la vita nelle puntate di Tradimento dal 5 all'11 maggio e Serra sarà disperata all'idea di poter perdere sua sorella.

Le anticipazioni rivelano che Serra troverà Selin in fin di vita con dei flaconi di medicinali accanto e avvertirà subito Tolga e i soccorsi. Quando Tolga arriverà in ospedale, la ragazza lo incolperà di aver causato tutto questo.

Tolga spezzerà il cuore a Selin

Le anticipazioni di Tradimento raccontano che Oylum si troverà ancora una volta nei guai. Questa volta a crearle problemi sarà Tolga che, pazzo di gelosia nel vederla a pranzo fuori con Kahraman, farà una scenata in pubblico.

Lo scontro tra Tolga e il cugino di Behram sarà molto duro e finirà sui giornali on line. Il video del litigio non passerà inosservato agli occhi di Mualla che sarà stanca di vedere il nome della sua famiglia screditato a causa di Oylum. La donna avrà una reazione molto severa e approfittando dell'assenza di Kahraman, partito per un viaggio di lavoro, farà fare le valigie a sua nuora. Oylum sarà rispedita a casa di Guzide, ma il piccolo Can resterà alla villa con Mualla. Nel frattempo, il video arriverà anche a Selin che di fronte a un possibile flirt tra Tolga e Oylum tremerà nuovamente per il suo matrimonio e ne avrà tutte le ragioni. Quando Tolga tornerà a casa troverà Selin in lacrime di fronte al video del loro matrimonio e si renderà conto di non poter più mentire sui suoi sentimenti e che lui ama ancora Oylum.

La decisione farà disperare Selin che non si accontenterà della promessa di suo marito di restare sempre presente per il loro bambino. Appena Tolga uscirà di casa, Selin si lascerà sopraffare dalla sofferenza.

I sensi di colpa di Tolga

Nelle puntate di Tradimento dal 5 all'11 maggio, Serra andrà a trovare sua sorella e farà un'amara scoperta. Selin sarà nel suo letto con la foto del suo matrimonio tra le mani e in un primo momento sua sorella penserà che stia dormendo. Quando troverà i flaconi dei medicinali accanto al letto di Selin, però, Serra capirà che la ragazza ha tentato di togliersi la vita e chiamerà subito Tolga e i soccorsi. Selin sarà ricoverata, mentre Serra sfogherà la sua rabbia all'arrivo di suo cognato: "Mia sorella è in fin di vita per colpa tua", urlerà.

Tolga sarà sconvolto e sopraffatto dai sensi di colpa.

Tolga non si rassegna e non rinuncia a Oylum

Nelle puntate precedenti, Tolga è corso da Oylum e l'ha pregata di andare via con lui. Il ragazzo non ha avuto paura dei Dicleli nonostante fossero armati, ma Oylum non lo ha seguito. Al contrario, la ragazza ha mandato via il suo ex dicendogli che ormai aveva un'altra vita. Tolga ha accusato Otan di non avergli detto subito che Oylum era sotto ricatto il giorno delle nozze, ma lui lo ha invitato a stare con Selin. Tolga ha accettato il consiglio di suo padre, ma l'armonia con Selin è durata molto poco. I sentimenti di Tolga per Oylum sono stati troppo forti per reprimere la sua gelosia.