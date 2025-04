Nelle prossime puntate di Tradimento, per Güzide non sarà affatto facile scoprire che non c’è stato uno scambio in culla ai danni di Oylum: è stato Tarik a scambiare il figlio biologico con Oylum. Perché ha preso questa decisione? Dopo la nascita, aveva scoperto che il bambino era nato con delle malformazioni e lui non lo voleva in famiglia.

Tarik accusa Güzide di tradimento: il test rivela che Oylum non è figlia di nessuno dei due

Proprio in questi giorni, su Canale 5 sta andando in onda la sceneggiata di Tarik. Il medico gli ha detto che non può essere il padre di Oylum e lui ha accusato Güzide di averlo tradito con un altro uomo, magari con il suo acerrimo nemico Sezai.

Tarik si è anche presentato a casa di Güzide. “Vuoi passarci sopra? Vuoi fare finta di niente? Ti ricordo che il medico ha detto che non posso essere il padre di Oylum”, ha detto Tarik, abbastanza seccato.

Güzide gli ha consegnato dei campioni di Dna, quello di Ozan, di Oylum e anche il suo, e ha chiesto a Tarik di fare il test, solo così potranno avere chiara la situazione. Arriveranno i famigerati risultati, che diranno che Oylum non è figlia né di Tarik né di Güzide.

Tarik sapeva tutto: fu lui a scambiare il neonato malato

La sceneggiata di Tarik proseguirà, quando accompagnerà Güzide alla ricerca del presunto figlio biologico. Le ricerche faranno un bel buco nell’acqua e Tarik sapeva già che sarebbe andata così, perché è stato lui, in passato, a scambiare suo figlio biologico con Oylum.

Il medico gli aveva comunicato che il bambino era nato con delle malformazioni: gamba e braccio sinistri corti, e nella mano sinistra erano assenti anche le dita. Tarik non ci ha pensato due volte a prendere suo figlio e a darlo in affido alla famiglia di un suo cliente.

Güzide scopre la verità: suo figlio era Murat, morto di meningite dopo l'abbandono di Tarik

Tarik non ha nemmeno badato al fatto che Güzide avesse messo al mondo un maschio. In accordo con un’altra famiglia, ha preso la loro figlia e davanti a Güzide ha finto che fosse la loro bambina.

Tutta questa vicenda arriverà anche alle orecchie di Güzide e la travolgerà come un’onda che spazzerà tutti i dubbi che ha avuto negli ultimi mesi su suo figlio, lasciando però uno strascico di dolore per quel figlio che non ha avuto l’amore che si meritava: quello incondizionato di sua madre.

Güzide penserà che suo figlio sia ancora in vita, ma purtroppo non sarà così. Avrà modo di parlare con la coppia che ha preso in affido il bambino, a cui Tarik ha dato il nome di Murat, e scoprirà che il bambino è morto in tenera età, dopo aver iniziato la scuola, a causa di una meningite. La coppia ha anche chiesto una mano a Tarik, visto che non potevano sostenere le spese per le cure, ma Tarik aveva dato loro una risposta che trafiggerà il cuore di Güzide: “Se non potete prendervene cura, datelo a qualcun altro”.