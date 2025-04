L'abbraccio struggente di Oylum e Selin al funerale di Tolga riunirà le loro strade nelle puntate future di Tradimento: "Ti amava moltissimo", dirà Oylum a Selin.

Le anticipazioni rivelano che Oylum sarà addolorata per la perdita della sua amica, che ricorderà gli ultimi istanti con Tolga. Selin racconterà che poco prima di andare via, suo marito le aveva detto per la prima volta che la amava sinceramente.

Tolga tormentato dall'amore per Oylum

Le anticipazioni di Tradimento raccontano che Tolga avrà un tragico destino. Lui e Selin dovranno affrontare la perdita di due bambine e questo segnerà per sempre le loro vite.

Tolga vivrà tutta la sua vita diviso tra i sensi di colpa nei confronti di sua moglie e l'amore impossibile per Oylum. Il figlio di Oltan farà diversi tentativi per far funzionare il suo matrimonio, ma ne farà altrettanti per tornare con Oylum, che lo rifiuterà sempre. A un tratto, tutte le certezze di Tolga crolleranno quando per lui arriverà la verità, Can è suo figlio. Sapere che Oylum gli ha mentito farà pentire Tolga di averla amata tanto e il suo atteggiamento nei confronti di sua moglie cambierà all'improvviso. Dopo aver appreso di essere padre, Tolga correrà da Selin: "Rapirò Can e scapperemo insieme". Tolga spiegherà a Selin che andrà da suo padre per procurarsi i documenti falsi e tornerà da lei.

Prima di andare via, per la prima volta, Tolga dichiarerà con sincerità i suoi sentimenti a Selin: "Ti amo". La ragazza non potrà fare altro che ricambiare, felice di aver finalmente ricevuto una dichiarazione d'amore da parte di suo marito. Tolga andrà da Oltan, ma non tornerà mai più e Selin sarà devastata dall'ennesimo lutto.

La tragica fine di Tolga

Nelle puntate future di Tradimento, Tolga andrà da Oltan per parlargli della sua fuga. Il destino si accanirà ancora una volta contro di lui, perché appena Tolga varcherà la porta vedrà Ipek puntare un'arma contro suo padre. Tolga proverà a fermarla, ma avrà la peggio e la sua vita finirà poco dopo lo sparo. Al suo funerale ci saranno Oltan e Selin, devastati dalla perdita, ma ci sarà anche Oylum.

Dopo tanto tempo, le due amiche torneranno a parlarsi, unite dal dolore per la scomparsa di Tolga. Oylum abbraccerà Selin per porgerle le sue condoglianze. "Mi amava", dirà Selin in lacrime, "Me lo ha detto al nostro ultimo incontro". "Ti ha amata moltissimo", risponderà Oylum mettendo fine a tutte le incomprensioni che avevano messo fine alla loro amicizia.

L'amicizia interrotta di Oylum e Selin

Oylum e Selin erano amiche inseparabili, ma tutto è finito a causa dell'amore in comune per Tolga. Selin si è fidanzata con lui quando la storia con Oylum era ormai finita, ma ha sempre sofferto per la presenza ingombrante della sua ex amica nel suo matrimonio. Tolga non ha mai dimenticato Oylum e questo non gli ha permesso di concentrarsi su Selin che ha sviluppato quasi un'ossessione per suo marito.

L'odio ha preso in sopravvento e Selin ha messo più volte in seria difficoltà Oylum che ormai è diventata la sua rivale. Le strade delle due amiche si sono separate inevitabilmente e soltanto il dolore per la morte di Tolga saprà riunirle.