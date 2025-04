Sezai sarà disperato quando leggerà la lettera d'addio di Ipek nelle prossime puntate di Tradimento. "Parto per sempre, vado da mia madre", scriverà la ragazza, lasciando presagire il peggio.

Le anticipazioni rivelano che Guzide e Oltan aiuteranno Sezai a rintracciare Ipek e troveranno l'ultimo segnale telefonico nei pressi di un lago. I sommozzatori troveranno l'auto di Ipek e sarà ormai chiaro a tutti che la ragazza si sia tolta la vita. Sezai scoppierà a piangere tra le braccia di Guzide, che proverà a consolarlo in questo momento terribile.

Ipek decisa a dividere Guzide e Sezai

Le anticipazioni di Tradimento raccontano che Ipek renderà la vita molto complicata a Sezai. Sin dall'arrivo a casa di suo padre, sarà chiaro che Ipek non sopporti la presenza di Guzide. La ragazza farà di tutto per liberarsi della compagna di suo padre, arrivando persino a mettere Sezai di fronte a una scelta. Gli sforzi di Ipek renderanno difficili i rapporti tra Sezai e Guzide, ma non riusciranno mai a separarli del tutto. Ipek vedrà tutto questo come una sconfitta e non le resterà che giocarsi la carta dei sensi di colpa, sparendo nel nulla. Quando Sezai tornerà a casa, troverà una lettera da parte di sua figlia che lo porterà alla disperazione. "Ogni volta che Guzide mi guarda rivedo il corpo di mia madre", leggerà Sezai, "Non posso tradire la memoria della mamma.

Parto di nuovo, questa volta per sempre. Vado da mia madre". La lettera di Ipek non lascerà spazio a dubbi: sarà un addio prima di farla finita. In allarme, Sezai deciderà di correre alla stazione di polizia, ma, in quel momento, riceverà la telefonata di Guzide. "Abbiamo trovato il posto in cui agganciava il segnale del telefono".

Guzide e Oltan sulle tracce di Ipek

Nelle prossime puntate di Tradimento, grazie all'aiuto di Oltan, Guzide riuscirà a individuare l'ultimo segnale del telefono di Ipek e questo non sarà incoraggiante. Guzide, Sezai e Oltan correranno al lago e inizieranno le ricerche della ragazza. Saranno attimi di forte tensione in cui Sezai potrà contare sull'amore di Guzide e i sommozzatori faranno un'amara scoperta.

Dal lago emergerà l'auto di Ipek e questo porterà Sezai alla disperazione. "Il corpo potrebbe essere caduto in acqua", diranno gli agenti. Sarà evidente a tutti che Ipek ha compiuto un gesto estremo e la lettera di addio lasciata a Sezai non farà che confermarlo.

L'arrivo di Ipek e la gioia di Sezai

Nelle puntate in onda in Italia, il ritorno di Ipek da suo padre lo ha reso molto felice. L'uomo ha raccontato a Guzide che la sua vita finalmente si è ricomposta e che non potrebbe chiedere di più. Sezai ha anche proposto a Guzide di conoscere sua figlia, ma la donna ha preferito rimandare a dopo il divorzio ufficiale con Tarik. Nel frattempo, Ipek ha confidato ad Azra che non vede l'ora di distruggere Guzide, che considera la colpevole della morte di sua madre. Sezai, ignaro di tutto, ha dato la sua carta di credito a Ipek, che si sta divertendo con uno shopping sfrenato.