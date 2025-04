Yesim aiuterà Guzide e gli riporterà il bambino nella puntata di Tradimento nella puntata in onda in prima serata venerdì 25 aprile: "Mualla ha rapito suo nipote".

Le anticipazioni spiegano che dopo momenti di panico, Oylum troverà il bambino a casa sua e a riportarlo sarà inaspettatamente Yesim. Nel frattempo, Mualla metterà alle strette gli infermieri a cui aveva affidato il bambino per capire cosa sia successo.

La richiesta di riscatto e la delusione di Oylum

Le anticipazioni di Tradimento raccontano che i rapitori di Can si faranno vivi chiedendo 10 milioni in criptovalute di riscatto.

Nel frattempo, Ilknur sentirà sua nipote parlare al telefono con i rapitori e capirà che Yesim è coinvolta nel sequestro. La donna spiegherà a sua zia come sono andate le cose e le rivelerà che dietro tutto c'è Mualla. Nel frattempo Guzide, la sua consuocera e le rispettive famiglie, penseranno a come agire per pagare il riscatto e riportare a casa il piccolo Can. I rapitori telefoneranno e daranno indicazioni su dove trovare il bambino, ma quando le famiglie raggiungeranno il luogo indicato, il piccolo Can non ci sarà. Oylum troverà l'incubatrice e tutto il necessario per prendersi cura del bambino, ma non vedrà suo figlio e inizierà a disperarsi. Sul posto arriverà anche Tolga che disobbedendo a suo padre andrà ad abbracciare Oylum.

Mualla radunerà i suoi uomini e metterà sotto torchio gli infermieri che aveva assunto per stare con il bambino. Nessuno saprà dire a Mualla cosa è successo a suo nipote e alla fine la donna crederà alla loro buona fede.

L'abbraccio di Oylum per il suo amato figlio

Nella puntata di Tradimento in onda venerdì 25 aprile, Oylum e la sua famiglia torneranno a casa disperati per il piccolo Can.

Quando apriranno la porta della villa, tuttavia, troveranno una bellissima sorpresa: ad aspettare Oylum ci sarà Yesim con il bambino in braccio. La ragazza correrà ad abbracciare suo figlio mentre Yesim spiegherà tutto a Guzide: "Il bambino è stato rapito da Mualla". Guzide sarà sorpresa, ma Yesim continuerà: "Mualla Dicleli ha rapito suo nipote".

Tarik non crederà alla buona fede di Yesim che però racconterà tutto nei particolari: "Ho ascoltato la telefonata di Zuhal, l'infermiera che ha preso il bambino". La donna spiegherà di aver aiutato nel sequestro solo per scoprire dove si trovasse Can e riportarlo alla sua famiglia, accettando la cifra di 500 dollari.

Il piano segreto di Zelis

Nelle puntate precedenti, Oylum si è accorta che il suo bambino era sparito dall'ospedale. La ragazza è andata in panico e ha allarmato la famiglia e la polizia, ma del piccolo Can non c'era nessuna traccia. Oylum è tornata a casa con Guzide e dopo aver avuto un incubo ha pensato che suo figlio fosse da Mualla. In camicia da notte, la ragazza è corsa a casa di sua suocera che tuttavia ha negato qualsiasi coinvolgimento nella storia.

Kahraman ha riaccompagnato a casa Oylum e nel tragitto i due si sono conosciuti meglio. Nel frattempo, Zelis ha tentato di eliminare Behram entrando nella sua stanza dell'ospedale, ignara dell'esistenza di una videocamera di sorveglianza.