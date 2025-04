La trama della puntata serale di Tradimento, in onda venerdì 11 aprile in prima serata su Canale 5, rivela che Behram costringerà Oylum a restare al suo fianco: se non lo farà, farà del male a Tolga.

Sezai, invece, festeggerà con Güzide la sua completa assoluzione.

Behram tiene in pugno Oylum con Tolga

Behram ha convinto Oylum a scappare con lui e sposarlo, altrimenti avrebbe fatto sparare a Tolga. I due faranno il loro arrivo alla tenuta di Cemalettin, dove lei farà la conoscenza di una parte della famiglia del promesso sposo. Tuttavia, Oylum sarà a disagio e preferirà salire in camera, dove verrà raggiunta da Behram.

Non esiterà a chiedergli come faccia a sposarla dato che lei non prova niente per lui. Lui le risponderà raccontandole la storia dei genitori e del fatto che, all'inizio non fossero innamorati, alla fine hanno avuto un bel matrimonio. Oylum non si farà incantare da questi racconti, così Behram le concederà di andarsene, assicurandole che non farà del male a lei e ai suoi cari. La ragazza sceglierà di scappare, ma leggerà la notizia che Selin sta per diventare la moglie di Tolga e cambierà idea, tornando da Behram.

Oylum e Behram passeranno il primo giorno da sposati con la famiglia di lui, mentre la notizia del loro matrimonio verrà resa pubblica. Tolga commenterà la notizia con Oltan, che, nel frattempo, rimarrà colpito da un foro di proiettile presente nel muro dell'abitazione del figlio.

Anche Serra mostrerà a Selin l'articolo sulle nozze di Oylum.

Sezai viene ufficialmente assolto

Nel frattempo, Yesim proverà a far visita a sua figlia in albergo, ma, al suo arrivo, scoprirà che Tarik non alloggia più lì e che ha portato la bambina con sé. La donna e Ilknur uniranno le forze per scoprire l'indirizzo della nuova dimora di Tarik.

Mesut, invece, scoprirà che Zelis è il corriere di Oltan.

Sezai, invece, verrà ufficialmente assolto e festeggerà la novità con Guzide. Sarà qui che l'ex giudice riceverà una telefonata da parte di Oyku, che la informerà del fatto che Tarik non sta bene: ha perso conoscenza e ha battuto la testa. La donna, recatasi sul posto, troverà Tarik cosciente, ma con la febbre alta.

Oltan è di cattivo umore per la partenza di Elmas

Nelle puntate di Tradimento in onda attualmente su Rete 4, Yesim è finita nella trappola organizzata da Ebru. La donna le ha promesso di farle vedere Oyku all'oscuro di Tarik. Invece, Yesim è stata narcotizzata da Ebru. Dilek, a questo punto, si è introdotta nella stanza insieme a un uomo e le ha scattato delle foto compromettenti insieme a lui.

Elmas, invece, ha deciso di partire per l'Inghilterra, lasciando Oltan visibilmente abbattuto al pensiero di non rivederla più.