Dalle trame degli episodi di Tradimento in onda dal 28 aprile al 3 maggio si scopre che Oylum minaccerà sua suocera Mualla con la pistola sottratta a suo padre, Tarik.

Nel frattempo, Serra consiglierà a sua sorella Selin di fingere una gravidanza per non perdere Tolga e provare a ricucire un matrimonio che, al momento, non sta affatto andando a gonfie vele. Umit, invece, scoprirà che suo nipote Ozan non lavora in un cantiere, come aveva raccontato alla famiglia.

La scoperta di Oylum e le bugie di Selin a Tolga

Oylum scoprirà che è stata sua suocera Mualla a far rapire suo figlio.

La donna, inoltre, gli ha anche cambiato nome, scegliendo “Behram”, lo stesso del figlio. Oylum, non vedendo una via d'uscita, rilascerà un’intervista a una testata online contro la suocera, con l’aiuto di Azra.

Nel frattempo, Kahraman, prometterà a Oylum di riportarle il suo bambino appena nato. Per questo motivo, cercherà di far ragionare sua zia Mualla, responsabile del rapimento del piccolo. Oylum avrà anche un confronto con Tolga, a cui rivelerà che Güzide e Tarik non sono i suoi veri genitori.

Serra sarà sempre più coinvolta nella vita sentimentale della sorella e le organizzerà una cena romantica per favorire una riconciliazione con Tolga. Fingendosi Selin, scriverà un messaggio al cognato, chiedendogli di incontrarsi per parlare.

Nel frattempo, Tolga confesserà a suo padre Oltan di non essere felice con Selin e di considerare un errore il loro matrimonio. Oltan, furioso, gli ordinerà di dimenticare per sempre Oylum.

Serra suggerirà a Selin di dire a Tolga di aspettare un bambino, nel tentativo di salvare il loro matrimonio in crisi. In un primo momento, Selin non sarà d’accordo con l’idea della sorella: significherebbe mentire al marito, ma durante la cena cambierà idea.

Mualla minacciata da sua nuora

Oylum prenderà la pistola di suo padre Tarik e minaccerà Mualla di ucciderla se non le restituirà suo figlio Can. La ragazza, però, non troverà il coraggio di premere il grilletto, ma la madre di Behram la condurrà comunque dal bambino.

Tarik si accorgerà che la sua arma è stata rubata e, insieme a Güzide, Sezai e la polizia, si precipiterà a Villa Dicleli per riportare a casa la figlia e il nipote. Tuttavia, Oylum, a sorpresa, dirà di voler rimanere con sua suocera.

Nel frattempo, Ümit indagherà sul nuovo lavoro di Ozan e scoprirà che ha mentito: non è responsabile di un cantiere, ma lavora come corriere per una ditta di spedizioni. Güzide, con l’aiuto di Tolga, scoprirà che Zeliş ha contattato Ensar prima del rapimento di Can e l’accuserà di essere complice di Mualla.

La ragazza, furiosa, lascerà la casa dell’ex giudice insieme a Ozan, e i due verranno ospitati da Tarik. Ilknur fingerà di non sapere nulla della vicenda in cui è coinvolta sua figlia e chiederà ospitalità a Mualla.

In cambio, le rivelerà dei segreti su Güzide.

Tolga scoprirà che Behram ha minacciato Oylum per costringerla a sposarlo e mostrerà a Güzide un video in cui l’uomo ordina a Suat di sparargli. Il ragazzo dirà di voler salvare Oylum, ma l’ex giudice cercherà di dissuaderlo, invitandolo a concentrarsi sulla moglie, Selin.

Tolga, però, inveirà contro suo padre, colpevole di avergli nascosto la verità sul matrimonio di Oylum. Oltan, che era a conoscenza del video, gli dirà di dimenticarla e di pensare alla moglie Selin, che tra l’altro è in dolce attesa.

Mualla terrà Oylum prigioniera nella sua villa, impedendole di uscire con il bambino. La donna temerà che la ragazza possa portarlo via per non farglielo vedere più.

Quando Kahraman scoprirà in che condizioni vive Oylum, si infurierà con sua zia.

La programmazione di Tradimento

Tradimento va in onda su Canale 5 dal lunedì alla domenica, sia nella fascia del daytime che in prima serata. Gli orari sono: alle 14:10 nei giorni feriali, alle 15:05 il sabato, alle 14:30 la domenica, e il venerdì anche in prima serata alle 21:30.

La serie turca è disponibile anche in streaming sulla piattaforma Mediaset Infinity.