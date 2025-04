Nelle prossime puntate di Tradimento, la notizia della relazione tra Ipek e Oltan arriverà anche alle orecchie di Güzide. Sarà Nazan a informarla, raccontandole di averli visti in atteggiamenti intimi in un hotel. Güzide resterà senza parole di fronte a questa novità e, insieme a Nazan, converrà che forse sia meglio non rivelare nulla a Sezai, visto che è ancora ricoverato in ospedale per un infarto.

Ipek e Oltan, la relazione proibita nasce durante un viaggio di lavoro

Ipek inizierà una relazione con Oltan. All'inizio sarà solamente una collaborazione professionale, anche se Ipek arriverà in azienda con l'intenzione di conquistarlo.

Durante un viaggio di lavoro, i due si avvicineranno in maniera molto pericolosa, passando la notte insieme.

Sceglieranno di mantenere la relazione segreta, per questo motivo non si incontreranno in città. Oltan prediligerà organizzare dei weekend fuori porta, in hotel anche molto lontani dal suo stile, forse per stare lontano da occhi indiscreti. Nonostante tutta l'accuratezza, non potrà prevedere la presenza di ospiti "inopportuni", come quella di Nazan.

Nazan sorprende Oltan e Ipek insieme in un hotel

Nazan si troverà nello stesso albergo di Oltan insieme ad alcuni colleghi giudici. Durante la colazione, che si terrà in giardino, li vedrà uscire dall'hotel mano nella mano. Appena si accorgerà della presenza di Nazan, Ipek farà scivolare via la mano da quella di Oltan.

Quest'ultimo, invece, non avrà nessuna intenzione di nascondersi, anzi, prenderà la mano della ragazza e si avvicinerà al tavolo di Nazan per salutarla.

Nazan sarà cordiale, anche con Ipek, nonostante sappia che abbia provato a uccidere Güzide. Quando loro si allontaneranno per sedersi a tavola, Nazan li seguirà con la coda dell'occhio e vedrà Oltan mentre prende la mano di Ipek. Non avrà modo di sentire ciò che sta dicendo, quindi non potrà ascoltare Oltan mentre dice a Ipek "ti amo".

Nazan svela tutto a Güzide: 'Oltan e Ipek stanno insieme'

Rientrata a Istanbul, Nazan correrà subito dalla sua amica Güzide. Davanti a un buon caffè, le farà la tanto attesa rivelazione: "Oltan e Ipek stanno insieme".

Güzide resterà a bocca aperta: "Ma sei sicura che non si trattasse di un viaggio di lavoro?". Nazan sarà chiara: "Nessun capo ti guarda e ti tiene la mano in quel modo".

Nazan porrà una domanda molto importante: "Secondo te è il caso che Sezai lo venga a sapere?". Güzide sarà molto titubante sul da farsi, anche perché Sezai si trova ancora ricoverato in ospedale dopo l'infarto. Anche se è stato dichiarato fuori pericolo, per Güzide sarebbe meglio non svelargli ancora la realtà dei fatti.