Le trame della seconda stagione di Tradimento rivelano che Yesim racconterà a Guzide (Vahide Percin) che Tarik Yenersoy le impedisce di vedere sua figlia da molto tempo. L'ex giudice prometterà alla donna di aiutarla a riottenere la custodia della piccola Oyku, dando vita a una battaglia legale contro l'ex marito.

Guzide e Tarik divorziano

Guzide non riuscirà a perdonare Tarik sia per la relazione extraconiugale avuta con Yesim sia per il modo in cui ha trattato i suoi figli. Si avvicinerà sempre di più a Sezai, mentre in tribunale si svolgerà il processo per il divorzio da Tarik.

Durante questa occasione, Guzide criticherà aspramente l'avvocato, invitandolo a non fare più marcia indietro sulla decisione di separarsi, come aveva fatto in precedenza. Questa volta Tarik non opporrà resistenza e si recherà in tribunale per il giorno stabilito per l'udienza. Il giudice ufficializzerà il loro divorzio e saranno così liberi di rifarsi una vita con un altro partner.

Guzide aiuta Yesim a riprendersi Oyku

Tarik sarà geloso dell'ex moglie quando la troverà insieme a Sezai. Si ubriacherà per poi presentarsi all'improvviso a casa di Guzide, dove scoprirà che Yesim e Ilknur stanno abitando. Tarik si scaglierà come una furia contro l'ex moglie per aver accolto in casa la sua ex amante.

Allo stesso tempo, l'atteggiamento dell'avvocato susciterà l'ira di Yesim, che, in lacrime, confiderà a Guzide che Tarik le impedisce di vedere la figlia da molti mesi. La giudice si offrirà di avviare una causa contro l'uomo per permetterle di vedere al più presto Oyku. Le due donne si alleeranno contro Tarik, dando vita a una battaglia legale ricca di colpi di scena.

Guzide non è riuscita a perdonare Umit

Nelle puntate di Tradimento andate in onda ad aprile su Canale 5, Sezai ha rivelato a Guzide che Umit gli ha chiesto perdono durante un loro confronto, ma la giudice non è riuscita a concedere il perdono a suo fratello, sentendosi tradita. Sezai ha provato a mettersi in contatto con Umit, scoprendo che è finito in ospedale dopo un agguato in un vicolo.

Tarik ha chiesto un ordine restrittivo nei confronti di Yesim, viste le foto compromettenti che le sono state scattate in albergo quando era stata narcotizzata da Ebru.

Mualla ha invitato Guzide con la scusa di parlare di Oylum. La giudice ha poi capito di essere caduta in una trappola quando è arrivata nel luogo prescelto dell'incontro. La donna ha capito che era tutta una strategia di Mualla per farla riavvicinare a Tarik.