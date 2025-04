Le anticipazioni riguardanti le puntate di Tradimento che andranno in onda sabato 26 e domenica 27 aprile rivelano che i medici vorranno dichiarare la morte cerebrale di Behram e sospendere i trattamenti che lo tengono in vita. Mualla si opporrà e si scaglierà contro Oylum, arrivando poi a ordinare il rapimento del piccolo Can .

I medici vogliono staccare la spina a Behram, Mualla si oppone

Guzide e Tarik, ancora sconvolti dopo aver appreso che Oylum non è la loro figlia biologica, decideranno di andare nell'ospedale dove l'ex giudice aveva partorito per trovare delle risposte.

Kahraman chiederà a Oylum di portare il piccolo Can in ospedale da Behram, convinto che sentendo la presenza del figlio, l'uomo possa riprendersi. Oylum accetterà ma le condizioni di Behram resteranno critiche, tanto che i medici vorranno dichiararne la morte cerebrale per poi staccare i macchinari che lo tengono ancora in vita. La decisione finale spetterà a Oylum in quanto moglie, ma Mualla si opporrà fermamente all'eventualità che venga staccata la spina al figlio e aggredirà la nuora in ospedale. Mualla deciderà di far trasferire Behram alla villa per curarlo privatamente.

Mualla contro Oylum, fa rapire il piccolo Can: trama del 27 aprile

Mualla vorrà vendicarsi di Oylum che, a detta sua, voleva la morte di Behram.

Per questo ordinerà di far rapire il piccolo Can dalla casa di Guzide, proprio mentre il bambino sarà sotto la custodia di Zelis. Quando Oylum e Guzide torneranno a casa e non troveranno nessuno, crederanno erroneamente che Zelis sia complice del rapimento. In realtà la moglie di Ozan si troverà legata e imbavagliata nel seminterrato dell'abitazione. Ipek e Azra faranno la conoscenza di Serra mentre staranno aspettando di accomodarsi in un ristorante di lusso. Yesim invece, con l'aiuto di Ilknur, riuscirà ad avvicinare Oyku al parco e le darà di nascosto un cellulare con cui potranno restare in contatto. Nelle trame successive, Zelis verrà liberata e racconterà di essere stata aggredita e legata da due uomini che hanno poi rapito il figlio di Oylum.

Quest'ultima non tarderà a scoprire che è stata Mualla a rapire il bambino e sconvolta, di presenterà da lei minacciandola con una pistola.

Il punto sul personaggio di Behram in Tradimento

Behram, interpretato dall'attore turco Aras Aydın, è uno dei personaggi più controversi Tradimento. Entrato nel cast della soap Tv a metà della prima stagione, ha via via acquistato sempre maggiore spazio, rivelandosi una persona senza scrupoli, disposto a tutto pur di avere Oylum tutta per sé. È riuscito ad allontanarla da Tolga, riuscendo pure a sposarla dietro la minaccia.