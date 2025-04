Nelle puntate di Tradimento in onda dal 4 al 10 maggio 2025, in preda alla gelosia per l'ex Oylum, Tolga avrà uno scontro fisico con il rivale in amore Kahraman. Intanto Selin tenterà di togliersi la vita, ma per fortuna sua sorella Serra allerterà in fretta i soccorsi.

Ipek rovina la reputazione di Guzide

Dopo aver accusato Guzide di essere la responsabile della morte di sua madre, Ipek si servirà della complicità delle amiche Serra e Azra per attuare la sua vendetta.

La ragazza farà ingannare la giudice da un attore ingaggiato per l'occasione, il quale fingerà di essere coinvolto in una causa legata a una grossa eredità e di essere ricattato da un suo collega.

A quel punto, Ipek manipolerà l’audio della conversazione con l’aiuto di un tecnico per rovinare la reputazione di Guzide.

Mualla caccia Oylum dalla sua villa

Mualla crederà che Oylum sia fuggita con il figlio Can, quando non li troverà alla villa di Guzide. In preda alla furia, la signora Dicleli accuserà la consuocera di essere complice della figlia. In realtà, Oylum si troverà in ospedale per far visitare il figlio influenzato: al ritorno a casa, la ragazza si arrabbierà con Mualla, per essersi comportata male con sua madre.

Nel contempo, Tolga rimarrà deluso da Selin, per avergli fatto credere di aver assunto dei contraccettivi. Poco dopo, la ragazza per allontanare Oylum da suo marito, le comunicherà di essere incinta.

A proposito di Tolga, si scontrerà con Kahraman: il video della rissa causerà uno scandalo dopo la diffusione in rete e scatenerà la furia di Mualla, la quale caccerà Oylum dalla sua villa.

Tolga lascia Selin, Kahraman bacia Oylum

Dopo essere stata lasciata da Tolga, per non aver smesso di amare Oylum, parecchio disperata, Selin ingerirà un mix di farmaci per farla finita, ma sua sorella Serra la salverà, facendola ricoverare d’urgenza in ospedale.

Kahraman darà un bacio sulle labbra a Oylum, invece Tolga e Selin apprenderanno che diventeranno genitori di una femminuccia.

Intanto, Guzide e Tarik chiederanno al presunto figlio biologico Ozcan di sottoporsi al test di DNA, ma lui accetterà soltanto in cambio di denaro, in ogni caso alla fine i due ex coniugi scopriranno di non essere i genitori del ragazzo.

Infine, Ipek diventerà la collaboratrice di Oltan dopo aver sostenuto un colloquio con lo stesso. Tarik invece, oltre a trattare Yesim come una serva nella sua nuova casa, non la includerà in una cena con Ozan, Zelis e Oyku.

Riepilogo sull’avvicinamento tra Kahraman e Oylum

Negli episodi precedenti è entrato in scena Kahraman, il nipote di Mualla, dopo essere stato informato delle condizioni critiche del cugino Behram, costretto a sopravvivere attaccato a dei macchinari. Sin da subito, Kahraman ha cercato di conquistarsi la fiducia di Oylum, promettendole di farla ricongiungere con il figlio Can.