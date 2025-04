Nelle prossime puntate della soap turca Tradimento in onda su Canale 5, la protagonista Guzide avrà una nuova nemica da temere. Si tratta di Ipek, la figlia di Sezai, arrivata a Istanbul proprio con l’obiettivo di fargliela pagare. La ragazza darà inizio alla sua spietata vendetta, travolgendo Guzide in uno scandalo.

Guzide ingannata da un attore, Ipek viene assunta da Oltan

Per vendicarsi di Guzide, Ipek stringerà un’alleanza con Azra, la nipote di Tarik e Serra, la sorella di Selin. Durante una cena a casa di Guzide, la figlia di Sezai approfitterà dell'occasione per dire alla donna di essere la colpevole del suicidio di sua madre.

A quel punto, Ipek ingaggerà un attore iscritto nella stessa agenzia di spettacolo di Serra. Dopo essersi presentato all’ufficio di Guzide, l’uomo le farà credere di chiamarsi Suat e le chiederà di prendere le sue difese in una questione ereditaria. Inoltre, sempre l’attore assunto da Ipek, dirà a Guzide di essere ricattato da un giudice, che gli avrebbe chiesto del denaro per ottenere una sentenza favorevole al processo. Appena Suat registrerà la conversazione di Guzide, Ipek la modificherà con l’aiuto di un tecnico, dopodiché accuserà la nemica di corruzione su tutti i giornali.

Successivamente, grazie alla sua laurea in architettura, Ipek verrà assunta da Oltan come sua nuova collaboratrice e sin da subito non passerà inosservata la loro vicinanza.

Serra salva la vita alla sorella Selin, Tolga rinuncia a divorziare

A tenere banco, sarà anche la crisi matrimoniale tra Selin e Tolga. Tutto comincerà, quando quest’ultimo si renderà conto di non aver smesso di amare Oylum. Pur essendo stato respinto diverse volte dalla sua ex fidanzata, Tolga dirà a Selin di voler divorziare, anche se lei gli comunicherà di essere incinta. Disperata per non essere riuscita a trattenere il marito al suo fianco, Selin tenterà di farla finita ingerendo una grande quantità di pasticche. Per fortuna a salvarla, ci penserà la sorella Serra, facendola ricoverare in ospedale d’urgenza.

Dopo aver rischiato di perdere la moglie, Tolga rinuncerà al divorzio assalito dai sensi di colpa.

A quel punto, Selin e Tolga scopriranno che diventeranno genitori di una femminuccia, in una festa organizzata da Serra.

Riepilogo sull’arrivo di Ipek in città

Ipek è entrata in scena, nel primo episodio della seconda stagione. Dopo aver trascorso diversi anni in Canada, si è ricongiunta con il padre Sezai, con cui non aveva rapporti da anni. Sin dal primo momento, la ragazza ha promesso di far soffrire Guzide, con la convinzione che sua madre si sia tolta la vita a causa del rapporto tra il padre Sezai e la giudice.