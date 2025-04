Nelle prossime puntate di Tradimento, arriverà la morte anche per Serra, e sarà, seppur accidentalmente, per mano di Ipek. Dopo averla ospitata in casa sua, Ipek deciderà di mandarla via, rendendosi conto che Serra maltratta la sua collaboratrice domestica, Neva. Le due donne avranno un acceso diverbio sul pianerottolo, durante il quale si spintoneranno. Serra perderà l’equilibrio e cadrà dalle scale, trovando la morte.

Serra approfitta di Tolga ubriaco fingendosi Oylum

Il comportamento sprovveduto di Serra porterà molti problemi nella vita di Selin e Tolga.

Andando con ordine: Selin avrà un esaurimento nervoso dopo che la bambina che ha preso in affido morirà a causa della sindrome della morte improvvisa del lattante. Verrà ricoverata nel reparto di psichiatria. Tolga si sentirà in colpa per ciò che è successo alla moglie e annegherà il dispiacere nell'alcol.

Serra coglierà la palla al balzo quando lo vedrà in quelle condizioni. Vista la poca lucidità di Tolga, si fingerà Oylum e andrà a letto con lui. Durante quella sera, Serra resterà incinta.

Selin scopre che Serra è incinta di Tolga e gli spara

Successivamente, Selin uscirà dall'ospedale, ma il suo rapporto con Serra non sarà per niente sereno, anche perché la ragazza continuerà ad approfittare del buon cuore della sorella e dei soldi di Tolga.

Durante l'ennesima discussione, in maniera piuttosto cruenta, Serra rivelerà a Selin di essere incinta di Tolga. Come da previsione, la ragazza non la prenderà affatto bene e affronterà il marito con in mano una pistola. Sparerà diversi colpi, riducendolo in fin di vita, mentre Selin verrà condotta in prigione. La vita di Tolga sarà in bilico, ma grazie alla generosità di Oylum, che gli donerà un rene, riuscirà a salvarsi.

Serra cade dalle scale e muore insieme al bambino che aspettava

Nel frattempo, Serra non avrà più una casa e verrà ospitata da Ipek. A prendersi cura dell'appartamento c'è Neva, la collaboratrice domestica di Ipek, che Serra non tratterà con rispetto. Nascerà una discussione per delle mele tagliate a spicchi: Serra le avrebbe volute con la buca, mentre Neva le ha sbucciate.

Con noncuranza, Serra spedirà Neva in cucina, chiedendole di rifare tutto. La donna si arrabbierà e porterà a Serra una ciotola solo con le bucce della mela. Le due litigheranno e interverrà Ipek, che, rendendosi conto che Serra sta trattando male Neva, la caccerà di casa.

Saranno sul pianerottolo, Ipek spingerà Serra per mandarla via, ma la ragazza cadrà dalle scale. Priva di sensi, verrà portata subito in ospedale. L'attesa sarà lunga, ad attendere notizie ci saranno Ipek, Neva e Azra, ma il medico non avrà da dire nulla di buono: "Ce l'abbiamo messa tutta, ma non siamo riusciti a salvare né la signorina Serra né il suo bambino. Condoglianze".