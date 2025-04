In Tradimento, la morte di Tolga sarà un puro atto d’amore e di coraggio nei confronti del padre, Oltan. Quando vedrà che Ipek è pronta a ucciderlo, lui cercherà di disarmarla, ma quel gesto gli costerà la vita. Al suo funerale, Oltan non riuscirà a darsi pace e cercherà un modo per continuare a vivere anche senza il figlio.

Tolga muore per colpa di una vendetta di Ipek

Il finale di serie di Tradimento riserverà una brutta sorpresa ai telespettatori. Tolga, uno dei personaggi più amati, morirà. Il tutto accadrà per una brutta coincidenza. Il padre avrà dei problemi con Ipek: dopo la loro relazione, la lascerà e la ragazza non la prenderà affatto bene.

Tutti sanno quanto possa essere pericolosa, soprattutto Sezai. Sa che la figlia è mentalmente instabile e teme che possa fare del male a Oltan, per questo gli dirà di stare attento e lontano da lei.

Ipek vorrà avvicinarlo. Nonostante il divieto di entrare nell'albergo in cui soggiorna Oltan, si travestirà da addetta alle pulizie e riuscirà a raggiungere la camera di Oltan.

Ipek tenta di uccidere Oltan, ma spara a Tolga: il ragazzo muore tra le braccia del padre

I due avranno un confronto abbastanza serrato, in cui Ipek gli dirà: "Mi hai sempre detto che mi amavi, invece non era vero". La ragazza arriverà con sete di vendetta, tirerà fuori una pistola e la punterà contro Oltan. Gli butterà addosso tutto quello che sente e, proprio in quel momento, giungerà Tolga.

Di nascosto, vedrà cosa sta facendo Ipek e vorrà disarmarla.

Arriverà di soppiatto da dietro, ma la ragazza si girerà e sparerà un colpo contro di lui. Tolga cadrà a terra e morirà tra le braccia del padre, mentre Ipek verrà arrestata per omicidio.

Il funerale di Tolga: Oylum gli chiede perdono, Selin lo saluta in lacrime e Oltan crolla davanti alla tomba del figlio

La famiglia e gli amici di Tolga si riuniranno in preghiera al suo funerale. In prima fila ci saranno Oltan, Selin, ma anche Oylum con il piccolo Can. Sarà proprio quest'ultima la prima a dargli l'ultimo saluto. Gli chiederà scusa per le bugie che gli ha detto, come avergli nascosto che Can è suo figlio, "Ti prego, perdonami", dirà Oylum in lacrime.

Anche Selin avrà qualcosa da dire, parlerà della speranza che aveva di ricostruire un futuro insieme a lui. Oylum sarà molto triste per ciò che sta passando l'amica e l'abbraccerà.

Sarà poi il turno di Oltan, che ha visto il figlio morire proprio tra le sue braccia: "Figlio mio, eri tutto per me. Come farò ad andare avanti senza di te? Al solo pensiero mi manca il respiro". Oltan dirà quelle parole mentre affonderà le dita tra la terra e i garofani che coprono la bara di Tolga. A dargli man forte ci sarà anche Güzide, che non riuscirà a trattenere le lacrime davanti al suo dolore.