Selin finirà in una clinica psichiatrica nelle prossime puntate di Tradimento perché diventerà pericolosa per sé e gli altri.

La donna perderà il controllo quando troverà la sua bambina priva di vita nella culla. La mente di Selin non reggerà l'ennesima grave sofferenza e tenterà invano di togliersi la vita davanti a Tolga. La ragazza poi diventerà violenta, tanto che l'unica soluzione per lei sarà l'ospedale psichiatrico.

Il matrimonio infelice di Tolga e Selin

Le anticipazioni di Tradimento raccontano che nelle prossime puntate Tolga sposerà Selin, ma il loro non sarà un matrimonio fortunato.

I due coniugi dovranno affrontare delle crisi gravissime prima di provare a ricominciare seriamente, ma il destino continuerà a remare contro di loro. Un nuovo inizio per Tolga e Selin ci sarà quando i due, dopo aver perso la figlia che aspettavano, decideranno di ricorrere all'adozione. Tolga e Selin torneranno a casa con la loro bambina, finalmente felici e fiduciosi verso il futuro. Per la prima volta, Tolga sembrerà davvero convinto accanto a Selin e il ricordo di Oylum non offuscherà più la sua felicità, ma durerà molto poco. La parentesi di serenità si sgretolerà con una tragedia che segnerà per sempre le vite dei due protagonisti. A poche ore al ritorno a casa, Selin andrà in camera e troverà la bambina priva di vita nella culla.

Per tutta la famiglia il dolore sarà grande, ma per Selin la sofferenza sarà insostenibile. La ragazza avrà una crisi senza precedenti e si chiuderà in un mutismo preoccupante. Tolga chiederà a Serra di alternarsi per non lasciare Selin da sola, proprio perché temerà il peggio.

La disperazione di Tolga e Selin dopo la grave perdita

Nelle prossime puntate di Tradimento, Serra accetterà di prendere un caffè con le sue amiche e lascerà Selin da sola. Questo errore costerà molto caro, perché quando Tolga rientrerà in casa troverà una scena terribie. Selin sarà piena di ferite e avrà in mano un coltello con cui minaccerà di colpire se stessa e Tolga.

"Devo togliermi la vita" urlerà la ragazza fuori di sé e con la camicia da notte insanguinata a causa dei diversi tagli che si è procurata. Tolga, disperato, riuscirà ad intervenire e impedire che Selin si colpisca allo stomaco, ma la situazione sarà molto grave. Tolga chiamerà l'ambulanza e Selin sarà curata dai medici. La salute fisica della ragazza sarà recuperata, ma quella mentale sarà molto preoccupante. Selin diventerà aggressiva con tutti, anche con le infermiere che saranno costrette a trattenerla in una clinica psichiatrica, sedata e legata. Tolga sarà molto dispiaciuto per sua moglie, ma non potrà fare nulla per riportarla a casa: Selin è diventata pericolosa per sé e per gli altri.

La proposta di nozze e le aspettative di Selin

Nelle puntate attualmente in onda in Italia, Selin ha appena accettato la proposta di nozze di Tolga ed è molto felice. La scelta del futuro sposo è evidentemente una reazione al matrimonio di Behram e Oylum, ma Selin pensa che le cose cambieranno con il tempo. Tolga ha voltato pagina, ma questo non basta a dimenticare Oylum ed è stato chiaro al primo incontro tra lui e la sua ex.

Tolga, Selin e sua sorella Serra sono andati a cena in un ristorante e poco dopo sono arrivati anche Behram e Oylum. In questo frangente Behram ha approfittato dell'occasione per umiliare Tolga mostrando a tutti l'ecografia del figlio in arrivo e ostentando la propria felicità.