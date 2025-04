Le trame turche di Tradimento rivelano che Tolga inizierà a sognare un ritorno di fiamma con Oylum, soprattutto a causa della morte cerebrale di Behram. Il ragazzo arriverà a chiedere il divorzio a Selin, che, nel frattempo, gli comunicherà di essere in attesa di un bambino da lui.

Tolga sogna un ritorno di fiamma con Oylum

Serra consiglierà a Selin di dire a Tolga di attendere un bambino per evitare che ripensi a Oylum. La ragazza seguirà il consiglio della sorella, superando un'iniziale titubanza. Tolga scoprirà così che sua moglie è in attesa di un figlio da quattro mesi.

Capirà subito che Selin sta mentendo, dato che sa che assume la pillola. Tuttavia, la donna si presenterà da Oltan con le analisi per dimostrare la gravidanza.

Il piano di Selin non avrà l’effetto desiderato. Tolga inizierà a sperare in un ritorno di fiamma con Oylum in seguito alla morte cerebrale di Behram, mantenuto in vita soltanto dai macchinari che Mualla si rifiuta di staccare. Una lontana speranza che non si spegnerà nemmeno quando Oylum ribadirà di voler rimanere al fianco della suocera. Tuttavia, la scelta di Oylum non piacerà a Tolga, che si renderà protagonista di una rissa con Kahraman. Proprio per questo, Mualla caccerà Oylum dalla sua dimora, impedendole di vedere Can.

Tolga vuole divorziare da Selin

La madre di Behram vedrà un video dove Tolga accuserà Kahraman di sperare nella morte del cugino per infilarsi nel letto di Oylum. Mualla riverserà la sua ira contro la nuora, sicura che stia usando le sue tattiche per conquistare l'altro erede della dinastia Dicleli per entrare in possesso dell'eredità di famiglia.

Tolga si sentirà responsabile di quando accaduto a Oylum e sprofonderà nella disperazione. Comunicherà a Selin di voler divorziare. Non ascolterà i consigli del padre Oltan di ricucire il matrimonio per il bene del bimbo in arrivo. Una decisione che non troverà d'accordo la donna, che lo supplicherà di rimanere al suo fianco.

Ozan si è opposto alle nozze tra Selin e Tolga

Cosa sta succedendo nelle puntate in onda su Canale 5? Guzide si è recata da Sezai, che gli ha detto di essere disposto a fare un passo indietro se avesse intenzione di tornare con Tarik dopo aver visto una loro foto. Tuttavia, l'ex giudice gli ha risposto di non voler perdonare l'ex marito.

Intanto, Ozan ha scoperto che Selin e Tolga hanno fissato la data delle nozze. L'uomo ha parlato con Fatih, il padre della promessa sposa, dicendogli che Tolga non è l'uomo giusto. Fatih così ha cercato di convincere sua figlia ad annullare le nozze. Allo stesso tempo, Ozan e Zelis sono diventati marito e moglie all'oscuro di tutti.