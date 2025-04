Le trame delle puntate turche di Tradimento in onda nelle prossime settimane su Canale 5 rivelano che Yesim chiederà perdono a Guzide Yanersoy (Vahide Percin) per tutto il male che le ha procurato quando ha avviato una storia d'amore con Tarik. Sarà qui che la donna pregherà l'ex giudice di aiutarla a farle riabbracciare sua figlia Oyku.

Yesim trova lavoro come commessa

Yesim, convinta da Ilknur, parteciperà a un programma televisivo scandalistico per smascherare Tarik, reo di aver avuto una doppia vita tra lei e Guzide per diverso tempo. La donna dirà inoltre che il suo ex amante gli impedisce di vedere la primogenita Oyku.

Il pubblico si schiererà inizialmente dalla parte di Yesim ma poi cambierà idea. Infatti Tarik manderà alla produzione del talk-show alcune foto, facendo intendere che la donna si conceda ad alcuni uomini in cambio di denaro.

La situazione peggiorerà ulteriormente quando Vedat farà una chiamata al programma e accuserà Yesim di omicidio. L'uomo dirà in diretta televisiva che la donna ha ucciso sua moglie Burcu gettandola sui binari di un treno.

Yesim, a questo punto, si troverà in forte difficoltà, non potendo peraltro più contare sull'appoggio economico di Tarik. La donna troverà poi lavoro come commessa in un negozio di vestiti che non la soddisferà pienamente, dato che con il suo nuovo stipendio non può vivere una vita agita come quella che aveva con Tarik.

Yesim chiede perdono a Guzide

Guzide, intanto, rimarrà sorpresa dal comportamento di Yesim quando si presenterà alla sua porta, chiedendole perdono per tutto il male che le ha procurato. La giovane preciserà alla ex giudice che avrebbe dovuto darle ascolto per evitare che Tarik le proibisse di vedere sua figlia Oyku. Durante il confronto, inoltre, Yesim chiederà aiuto a Guzide per poter riabbracciare la bimba che non vede da ormai diverse settimane.

Intanto, Yesim seguirà Tarik mentre si reca in un casolare abbandonato, dove lo vedrà commettere un omicidio. La donna infatti assisterà alla scena del suo ex amante mentre spara contro un uomo in possesso di alcune prove che potrebbero incastrarlo per degli affari illeciti.

Guzide e Tarik hanno chiesto aiuto a Mualla per ritrovare Oylum

Nelle puntate precedenti di Tradimento andate in onda ad inizio aprile su Canale 5, Yesim è stata attirata con la falsa promessa di rivedere sua figlia Oyku in una stanza d'albergo, dove invece è stata narcotizzata da Ebru e poi fotografata a sua insaputa con un uomo.

Guzide, invece, ha chiesto a Mualla di indagare sulla scomparsa di Oylum e di Behram. Ma anche Tarik ha deciso di non starsene con le mani in mano, contattando un'agenzia investigativa per ritrovare sua figlia.